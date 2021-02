Ebrard se reunirá este viernes con Antony Blinken, secretario de Estado de EU

El canciller Marcelo Ebrard se reunirá de manera virtual la mañana de este viernes con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que los funcionarios discutirán la relación bilateral, especialmente en temas de migración, los efectos de la pandemia por Covid-19 y el tratado que tienen ambos países con Canadá, T-MEC.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"En la reunión, los secretarios Ebrard y Blinken conversarán sobre la agenda de cooperación bilateral, particularmente con respecto a los mecanismos para atender las causas estructurales de la migración en el norte de Centroamérica. Además, los secretarios abordarán los efectos de la pandemia y las áreas de oportunidad que brinda el T-MEC para recuperar un crecimiento económico más equitativo, fortalecer la competitividad regional y crear empleos desde ambos lados de la frontera", señala el comunicado.

📄Secretario @m_ebrard celebrará encuentro bilateral virtual con el secretario Antony Blinken. https://t.co/5cJdZLxDhS pic.twitter.com/j4AG9MGfcP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 25, 2021

Antony Blinken también se reunirá con su homólogo canadiense, luego de que este martes el presidente Joe Biden celebrara su primera cumbre con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de forma virtual.

▶️ Astudillo y García Cabeza de Vaca despilfarran en ceremonias, viajes y publicidad oficial

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos consideró que es "un gran privilegio hacer mis primeras visitas, virtualmente, a Canadá y México".

Aseguró que estas visitas virtuales subrayan la importancia de las relaciones con estos países.

"Juntos podemos lograr grandes avances para derrotar la pandemia, aumentar la seguridad regional y hacer crecer la prosperidad de nuestros ciudadanos", destacó.