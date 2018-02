Ejército y Marina, con enorme lealtad: Ricardo Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Ricardo Anaya Cortés, expuso a directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) desde hace 20 años no se había visto una escalada de violencia como la de hora y coincidió con las voces que apuntan que el Ejército debió salir a las calles con una estrategia clara sobre su permanencia en tareas de seguridad, ya que muchos de “los gobernantes en turno se tiraron a la hamaca”.

El panista lamentó que luego de que llegó el Ejército y la Marina para desarrollar labores de patrullaje y mitigar la inseguridad, las autoridades estatales dejaron de invertir en capacitación policiaca en sus entidades y no depuraron a sus policías.

“El Ejército y la Marina han actuado con enorme lealtad y patriotismo, y yo no tengo palabras de agradecimiento por lo que están haciendo y seguirán haciendo por mantener la paz y la seguridad en el país, pero hay que entender que esta responsabilidad que se les ha recomendado no les corresponde constitucionalmente y no fueron capacitados para ello”, dijo.

Anaya Cortés opinó que algunos actores han sido injustos con los soldados y marinos porque ellos “no tienen la capacitación de un policía de proximidad” y se les ha expuesto en las comunidades. Por ello, refirió estudios sobre el tema que señalan que es necesario devolver la capacidad de las policías locales, lo cual llevará tiempo y recursos.

Foto: Mauricio Huizar

A partir de sus reuniones con el servicio de inteligencia alemán, consideró un error descabezar cárteles, y explicó que el trazo que hacen en esas latitudes es desmantelar las redes completas, lo cual requiere inteligencia y tiempo.

El panista se reunió con el vicepresidente de la OEM, Francisco Torres Vázquez, y los directores editoriales de los 60 periódicos que integran el consorcio. Al encuentro acudieron también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro; el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, y en representación del dirigente del PRD, Manuel Granados, estuvo el apoderado legal de este partido ante el INE, Camerino Eleazar Márquez Madrid, así como el coordinador de Estrategia Electoral del CEN del PAN, Santiago Creel Miranda.

Anaya Cortés contabilizar el número de asesinatos dolosos, y subrayó que a pesar que en el sexenio anterior se habla mucho más del tema, en este sexenio se alcanzó la cifra record de más de 25 mil homicidios dolosos durante 2017, razón por la que precisó que el asunto está generalizado en todo el país, “estamos mucho peor que antes”, puntualizó.

“Las estrategias se juzgan por sus resultados. En los últimos 10 años se triplicó el presupuesto de los recursos destinados a la seguridad pública y no ha hecho más que aumentar la violencia en el país. Decía Einstein que la locura es hacer una y otra vez lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo el problema no se va a resolver. Acuérdense del actual presidente en campaña, lo que el dijo es que iban a cambiar la estrategia, ¿cuál es el cambio de estrategia? No hubo cambio de estrategia. Se continúo con la misma estrategia, y la violencia no ha hecho más aumentar año con año”.

Según las apreciaciones de Anaya, “se debe poner orden en los penales” ya que 8 de cada 10 centros de este tipo se rigen bajo un autogobierno; también ve que la Policía Federal sufre un abandono, pues dejó de crecer desde 2012 esta corporación y, considera que, se requiere un cuerpo civil federal bien pagado y bien capacitado que pueda reforzar a las entidades federativas; sin embargo, ve insuficiente la solución del gobierno federal para resolver el tema sólo con policías, y considera que hasta que no se cuente con policías federales, estatales y municipales bien capacitados y confiables “no vamos a poder aspirar a recuperar la paz”, puntualizó.

Foto: Omar Flores

Gobierno de coalición

En su exposición inicial, Anaya Cortés detalló la fuerza electoral de los partidos que integran la coalición Por México al Frente, que juntos gobiernan a más del 60% de los mexicanos, y valoró que en la actualidad la mejor fórmula para dirigir un país es establecer un gobierno de coalición.

“No es una simple alianza de partidos, hay programa de gobierno y una plataforma electoral”, aseguró.

Relató que los partidos del bloque opositor pactaron un gobierno de coalición, lo que se traduce, en que el gabinete será ratificado por el Congreso, se designará a un jefe de gabinete de un partido distinto al del Presidente de la República y los PAN, PRD y MC conformarán una mayoría estable en el Congreso.

“Estamos planteando un cambio de régimen; vamos por un gobierno de coalición y vamos a romper el pacto de impunidad, que implica acabar con la pésima costumbre donde el gobernante en turno protege al anterior”, comentó al poner como ejemplo al gobernador Corral en el caso de César Duarte.

Para Ricardo Anaya la elección del 2018 será entre dos: él y Andrés Manuel López Obrador, ya que sus estadísticas apuntan que José Antonio Meade Kuribreña está desfondado.

“Lo que se va a contrastar son las alternativas de cambio -de acuerdo a todas las encuestas serias-: hoy la gente ve dos alternativas de cambio, la que integró nuestra coalición –PRD, MC y PAN-, y la coalición de Morena, PT y el Partido Encuentro Social” sostiene.

Foto: Mauricio Huizar

El panista consideró que el proceso electoral en curso “será una elección de cambio” en la que la población está dividida en dos grandes segmentos que representan el 80% del total de los electores “y que a la hora de votar, elegiría alguna de las fuerzas políticas o coaliciones distintas al partido que hoy está en el gobierno”, dado que al partido en el poder, lo ubican en un tercer lugar con el 16% del respaldo de la población que quiere que se mantenga gobernando el PRI.

“El PRI está completamente desplomado en un lejano tercer lugar. Esta una contienda de dos, en donde lo que se está disputando es el tipo de cambio: uno la encabeza Morena, PT y PES; y el otro, lo encabeza la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano.

Explicó que “más allá de cualquier discurso estridente”, la causa del deseo de cambio de régimen en el país se debe a que los datos objetivos que están “bien percibidos por la población” y muestran el malestar de México.

“Lo que quiero plantear es que la gente afuera quiere un cambio, pero la verdad es que cuando uno revisa las cifras, los datos, en materia de desigualdad, pobreza, crecimiento económico, deuda, lo que uno encuentra es que las cosas no van por el camino que la inmensa mayoría quisiéramos.

Sus ventajas frente a AMLO

El candidato citó como ejemplo del nivel de percepción de deseo de cambio de régimen, el alza en la inseguridad nacional, mostrada en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, que indica que el año de 2017 fue el periodo más violento de los últimos 20 años, con más de 25 mil homicidios dolosos, así como el nivel de percepción de corrupción registrado por Transparency International que ubica a México en los últimos lugares del orbe.

“Nosotros creemos que hay una diferencia enorme entre el tipo de cambio que estamos planteando, y la Coalición de Morena: es un cambio, primero, con ideas ya muy antiguas, ideas viejas y, segundo, que no han funcionado cuando se han tratado de implementar”, insistió sobre el proyecto de López Obrador.

Como ejemplo, explicó que la idea de pactar con criminales no es una idea nueva, y ya se realizó en Colombia hace más o menos un cuarto de siglo, y fue una idea que fracasó, “porque cuando se pacta con los criminales lo que sucede es que se reagrupan y se fortalece la violencia y en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo termina aumentando”.

Otra idea anticuada, agregó, es creer que la corrupción se va a terminar simplemente porque llegue una persona honesta a la presidencia de la República.

Foto: Omar Flores

“No basta con esto, no es un asunto de personalismos voluntaristas; si no, recuerden él ya estuvo en el Gobierno de la Ciudad de México y no se resolvieron los problemas de corrupción: su círculo más cercano –recuerden las imágenes-, de René Bejarano, del propio (Carlos) Imaz, de (Gustavo) Ponce, que era su secretario de finanzas”, comentó al recordar los videoescándalos que hicieron caer a López Obrador en las encuestas del 2006.

De esta manera, explicó que resolver el problema de corrupción va mucho más allá de que una sola persona manifieste su voluntad.

“Nosotros hemos estado insistiendo en que lo que tenemos que hacer en el país es despolitizar la procuración de justicia. Hemos insistido en que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deben ser completamente autónomas e independientes; él en cambio –lo pueden ver en el Programa de Nación que presentaron en el Auditorio Nacional-, quiere regresar al esquema donde el presidente de la Republica propone al fiscal general”, comentó.

Coincidió con aquellos que ubican como un problema medular de México la impunidad y, por lo tanto, la falta de estado de derecho.

Acusaciones de lavado tienen el objetivo de dañar políticamente

Ricardo Anaya dijo en torno a las acusaciones que versan en su contra sobre lavado de dinero de parte de sus opositores políticos, que simpe se ha conducido con absoluta honradez y transparencia, “he hecho pública mi declaración fiscal, mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses, en el que se pueden consultar todos mis ingresos y mis gastos”, afirma.

“Ahora, yo se los digo con absoluta claridad: no les tengo ningún miedo, no me van a detener, los vamos a derrotar y vamos a ganar la elección presidencial” indicó.

Foto: Mauricio Huizar

Asimismo, considera que se encuentra ante “una elección de estado en la que el Gobierno federal utiliza de manera facciosa los instrumentos a su disposición para hacer la guerra sucia en contra de los candidatos opositores, porque tan fácil como decir algo como lo que están señalando fuera cierto, ¿por qué no han procedido legalmente? No han procedido legalmente porque no hay absolutamente ningún fundamento, porque el objetivo es dañar políticamente”, asegura.

Anaya apuntó que “las cosas importantes en la vida no son fáciles; este proceso electoral no va a ser fácil, porque estamos peleando contra una maquinaria muy poderosa, pero no tengo ninguna duda: vamos a ganar esta elección y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que nuestro país se merece”.

Señaló que es una infamia todo lo que le quiere hacer el gobierno federal, “porque la PGR está buena para emitir un boletín en donde dice que sí existe una carpeta de investigación, pero cuando yo acudo y pido que digan si yo estoy siendo investigado ahí sí guardan silencio, lo que más bien lo que hacen es emitir un boletín que no quise dar una declaración. Entonces lo que están haciendo es perjudicarme desde el punto de vista político”, criticó.

El Frente está más fuerte que nunca y mantendrá su cohesión

Acorde a los datos del diario británico The Economist, Anaya “coincide que ésta es una contienda de dos, con un PRI desfondado en tercer lugar”, y en la que está convencido que el Frente Ciudadano por México “está más fuerte que nunca”, y mantendrán la cohesión interna de este bloque opositor.

“Somos la coalición que tiene mayoría en el mayor número de congresos locales, desde el punto de vista de legislativo local, como ejecutivo local, como capitales, y a nivel municipal, ninguna otra coalición tiene esos números” asegura.

Por algo hicieron hasta lo imposible, el gobierno y el PRI, para que no naciera esta coalición y, por algo, hoy están utilizando todos los instrumentos del estado mexicano para lastimar mi candidatura, pero finalmente a toda la coalición”.

Considera que el Frente Ciudadano por México es una fuerza que busca tender puentes y sumar a toda la gente que quiere una transformación profunda para México, desde trabajadores, intelectuales hasta empresarios; por lo cree Anaya sustenta que el frene tiene cohesión para ganar espacios y “desfonde que vive el PRI”,

“Cuando se habla que el Frente requiere cohesión interna para poder ganar, yo creo que vale la pena recordar la fuerza que tiene el propio frente.

Hoy gobernamos 16 estados de la República mexicana, 16 capitales y más de 800 municipios en los que vive prácticamente la mitad de la población de todo el país” piensa.

Foto: Omar Flores

En cuanto a las críticas al interior de su partido, alrededor de la supuesta falta de democracia para la designación de candidaturas federales, Anaya recordó que a las dirigencias las eligen las militancias del partido, y en la última asamblea celebrada por este el PAN para elegir líder nacional, se estableció a Damián Zepeda de manera democrática.

Asimismo, recordó que para elegir candidatos existen dos maneras para su selección: una es que, la propia dirigencia electa colegiada, es decir toda la dirigencia y no sólo el presidente, pueda proponer candidatos y que esos candidatos sean ratificados por la Comisión Permanente Nacional; lo cual sostuvo que es un método absolutamente democrático, dado que, primero votan los militantes, luego se integra la Comisión Permanente Estatal, y a su vez, ese órgano propone a los candidatos, para que la Comisión Permanente Nacional los ratifique.