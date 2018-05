"El Bronco" anuncia que demandará al INE

Este lunes Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “EL Bronco”, candidato independiente al gobierno de la República, interpondrá una demanda en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por denigrar su posibilidad de llegar a la Presidencia de México.

De visita en Durango, El Broco fue cuestionado sobre la posible sanción de casi 13 millones de pesos que se encontraron triangulados en la recolección de firmas para obtener el registro, a lo cual respondió “el INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos, la ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña y quienes aportaron a mi campaña, fuero empresa a través de su dueño, eso no es triangular… es dinero privado, nuestro, ¿por qué no fiscalizan al PRI, al PAN, a Morena, que les dan dinero público?, ¿por qué están jode y jode conmigo, cuál es el plan, tienen miedo?, es temor quizás porque los consejeros son puestos por los partidos políticos y están presionados por los partidos políticos, yo les voy a demostrar de nuevo que no tiene razón”.





Agregó que se les pagó a ciertos promotores, pero fue declarado fiscalmente, “se apoyo a ciertos gestores, es mí dinero y punto… no es dinero público, vamos a pelearle al INE y le vamos a ganar” dijo.





El candidato llegó al rancho “La Joya” de John Wayne montado en su caballo, acompañado de otros jinetes, la cabalgata fue recibida por los lugareños, quienes le tenían preparado un espectáculo del viejo oeste, carnitas y chicarrones momentos que El Bronco aprovechó para platicar con ellos quienes le expresaron la urgencia para que se den incentivos al campo y se cuente en la comunidades rurales con salud.





Rodríguez Calderón indicó que ha encontrado en Durango una zona rural donde hay mucha desatención en el servicio médico, explicó que en muchas comunidades no cuentan con agua potable y la desatención de las áreas agropecuarias es evidente, esto debido a que no alcanza el presupuesto y solo se benefician unos cuantos productores.







Dijo que es necesario tener la posibilidad de producir ya que los pobladores no quieren la dádiva, y se refirió en especifico al rancho de John Wayne, el cual es un lugar que puede ser un generador de empleo enorme, pero está abandonado, “el propietario no tiene los recursos suficientes ha acudido con las autoridades pero no hay interés, este es un lugar emblemático, Durango es conocido en el mundo por éste lugar”.





Subrayó que se puede potenciar si se cambia la Ley de coordinación fiscal, y de llegar a la silla presidencial propone tener presupuesto en un 50% la federación y 50% los estado, “entiendo que Durango no tiene los suficientes recursos en el gobierno o los presidente municipales, vamos a potenciar que los municipios y estados tengan un regreso de las aportaciones que hacen al país”.





“En México toda la gente paga impuestos hasta los pobres, pero es denigrante la condición en la que viven esperando la dadiva, quiero cambiar ese criterio, la zona de mayor oportunidad es el campo, aquí se producían enormes cantidades de frijol hoy no, hay zonas productoras de durazno que ya son pocas, la zona manzanera está abandonada” declaró.





Fue claro al indicar que la principal petición de los duranguenses y mexicanos es que no desean dadivas, desean que se resuelva el problema de la productividad, “la gente quiere trabajar, la gente de la zona rural no están en Progresa o en Oportunidades, ya que solo están los que apoyan a un partido, lo cual es ingrato, piensan que con la dadiva van a ganar y no es así, solo deben venir y cotorrear con la raza, que la gente te vea, platique y así tener una mejor visión”.





El Bronco indicó que 30 días son suficientes, para seguir proponiendo y llegar a la Presidencia de la República, ya que la velocidad en las redes sociales es impresionante, medio que utiliza para comunicarse con la ciudadanía, la parte que no le gusta de la campaña es que los medios de comunicación no le dan la cobertura necesaria.





“Solo siguen a los tres otros, el tiempo es suficiente, me gusta el reto de poder convencer a la sociedad mexicana que hay un político mexicano que hace las cosas diferentes, que no trae todo una caravana de paleros con él, que no convoca a ningún político, le han hecho mucho daño a México y a la zona rural”.





Agregó que la gente que vive en dicho sector casi no ejerce su derecho a votar, debido al desaliento que existe. De igual forma el candidato independiente habló de la figura del emblemático personaje duranguense Francisco Villa, de quien dijo es un hombre admirable.





“No es mi héroe, mi héroe es mi mamá”, que supo vencer la adversidad, además hizo hincapié que el Centauro del Norte no era un bandolero, “bandido los que están ahorita en el gobierno y los que quieren ser presidentes, porque se han robado el dinero de una manera legal, Andrés Manuel le ha robado al país tres mil millones de pesos en tres años, Meade gasta más de mil millones de pesos en una campaña que no es dinero de él y Anaya ha recibido desde que inició en el partido más de 50 mil millones de pesos, eso es dinero robado, eso no hacia Pancho Villa, él reclutaba gente, que es lo que yo hago”.





De igual forma se le preguntó sobre la figura de Financiera Rural, a lo cual contesto que es una figura inventada, pues lo que se necesita es tener una financiera real con tasa cero, “el campo tiene que ser subsidiado, ya que no puede competir con los productores de Estados Unidos, allá subsidian la producción de trigo y maíz, necesitamos sostener al país alimentándolo, las ganancias del petróleo deben ser para eso” precisó.





Para finalizar expuso que él no vivirá en los Pinos, sino en el triangulo dorado para conocer lo que sucede en ésa zona y de igual forma vivirá en Tijuana, que en el rancho La Joya, para estar cercano a la gente, “cuando el presidente de México va a los pueblos hasta los baches tapan o echan agua a la tierra, por eso es necesario estar presente” dijo.