El Bronco asiste al foro “Diálogos Manifiesto México” con empresarios

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia de la República, asiste esta mañana a un encuentro con empresarios e industriales del país, a fin de de exponer su programa de gobierno en caso de ganar la contienda electoral del próximo 1 de julio.

El gobernador de Nuevo León con licencia dialoga desde la siete de la mañana con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante su participación en el foro "Diálogos Manifiesto México", en el Salón Don Alberto 3 y 4 del Hotel Hilton Reforma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Rodríguez Calderón escribió también en su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL: "El #Internet nos da cada vez más opciones para innovar, crear empleos, mejorar el servicio público y la seguridad. La #tecnología es algo central en nuestras vidas y lo es hoy en mi campaña presidencial para estar cerca de los ciudadanos. ¿Ustedes para que usan el #Internet?".

En la misma red social, "El Bronco" lamentó la renuncia de Margarita Zavala como aspirante a la Presidencia de México, de quien dijo que no era independiente y eso decepciona a sus seguidores, por lo que Rodríguez Calderón llamó a los votantes que pensaban apoyar a la expanista a sumarse a su proyecto para sacar a los partidos políticos del poder.

"Ya ven, no era yo, era ella a la que utilizó el sistema… yo no me voy a bajar del caballo", insistió y calificó de perversidades de la política la acción de Zavala Gómez del Campo.

Ser independiente es difícil pero es lo correcto. Que les quede claro, yo no me bajaré del caballo y a paso seguro vamos a ganar. RT pic.twitter.com/b5HDmJnn7F — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 16 de mayo de 2018