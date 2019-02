El Bronco pide eliminar pugnas políticas y aprobar la Guardia Nacional

Dentro del debate en torno de la Guardia Nacional, impulsada por el Jefe del Ejecutivo Federal, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, instó a senadores de la República a eliminar pugnas políticas y aprobar el proyecto de ley sobre el particular.

En el marco del Foro Internacional de Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana, convocado por la Embajada de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el mandatario estatal pugnó por privilegiar la seguridad y aprobar la Ley que dé surgimiento a la Guardia Nacional.

“Por eso a aquellos escépticos que no creen que el Ejército (Mexicano) nos puede ayudar o que sientan que el Ejército pueda hacer acciones que no son convenientes, les quiero decir que no ha habido en este país nunca un golpe militar, nunca, pero los políticos creen que sí.

“Yo soy un convencido de que el Ejército nos ayudaría a regresarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos”, enfatizó Rodríguez Calderón.

Agregó que “necesitamos disciplina, militar no quiere decir armas, quiere decir orden, disciplina, respeto y esos son valores fundamentales para esta Mesa (Metrópoli) en la que la prevención no se dará si no hay respeto”, sostuvo.

En ese orden, insistió en que se requieren acciones diferenciadas que permitan atacar de manera contundente y fuerte a aquellos que violentan a una sociedad, la asustan y la intranquilizan.