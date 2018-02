El Bronco no tiene ética, ha comprado credenciales falsas: Ferriz de Con

Por Veracruz, Ver.- El aspirante a la candidatura independiente, Pedro Ferriz de Con aseguró que Jaime Rodríguez “El Bronco” no tiene ética ni moral para criticarlo porque su actuar ha sido irregular en el actual proceso electoral. Insistió en que ha sido parte de la compra de credenciales falsas para subir a la boleta electoral.

"Es un ratero El Bronco, es un ratero de credenciales y yo puedo estar carente de lo que quiera pero el señor ha comprado credenciales ilícitas y ha llegado hasta donde ha llegado de una manera ilegal y lo he denunciado y lo sigo sosteniendo y lo voy a sostener y no voy a caer en las provocaciones de un señor al que no le tengo el más mínimo respeto".

Además lo acusó de haberle fallado a los nuevoleonenses al incumplir su promesa de concluir su periodo de gobierno. Ferriz de Con también afirmó que los aspirantes independientes que han presentado sus firmas como Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez son una imposición de los Pinos para afectar las elecciones.