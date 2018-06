El Bronco pide voto de castigo en contra de los partidos políticos

El candidato independiente a la presidencia de la república, Jaime Rodríguez Calderón, alias "El Bronco", pidió a los poblanos un voto de castigo en contra de los partidos políticos e hizo un llamado a no votar a favor de ninguno de los cuatro candidatos que hoy buscan la gubernatura del estado.



Pues que no vote por ni uno, que no elija, que la gente castigue a los partidos políticos, que les ponga un ejemplo de que la sociedad está harta. Yo les diría que los poblanos tienen que decidir por las opciones que tienen, pero no tiene que ser a fuerza.

Video El Bronco en Puebla

Señaló que a pesar de ser uno de los estados más importantes del país, Puebla mantiene condiciones de inseguridad, pobreza y violencia causada por los gobiernos de los diferentes partidos políticos, informó El Sol de Puebla.

