El Bronco propondrá a candidatos un frente común contra inseguridad

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, candidato por la vía independiente a la Presidencia de la República, sostuvo que sabe cómo arreglar el tema de seguridad, pero no va a declarar su estrategia, “la seguridad pública no puede politizarse”, por lo que planteó a los demás candidatos que independientemente quién gane la elección se tome las mejores propuestas para solicitar este problema.





En entrevista tras su recorrido y acercamiento con ciudadanos de García, Nuevo León, donde desayunó en los Tacos Mague, el candidato dijo que hay que hacer un pacto con los candidatos, para que cualquiera que llegue resuelva el problema de seguridad, “es un planteamiento que yo voy a hacerles a los otros candidatos, el tema de seguridad sea de todos y que nos estemos echando uno con el otro”.





Jaime Rodríguez criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía a los líderes de los cárteles criminales para pacificar al país, advirtiendo que no se debe perdonar, “si quieres perdonar ve a la iglesia y habla con el Cura, y quien sea el conducto para que Dios te perdone, pero nosotros no debemos perdonar la Ley, eso no ha funcionado, eso es solo una declaración populista”.









En esta entidad, el candidato sostuvo que sabe cómo arreglar el tema de seguridad, pero no va a declarar su estrategia, “porque los delincuentes también leen periódicos, ven noticieros y Facebook, y pueden cambiar sus formas de pensar para no ser detenidos”.





Expreso que en Nuevo León recuperaron los espacios públicos que tenían Los Zetas y ayudaron a los comerciantes a regularizarse y ya no pagarle a los sindicatos.





Por otra parte, el Bronco dijo que en los próximos días presentará su 3de3 en la Plataforma Ciudadana del IMCO y Transparencia Mexicana, pero además se tomará una selfie con sus propiedad y las dará a conocer en su página de Facebook.