Él es Juan Alcántara Carrancá, el nuevo ministro de la Suprema Corte

Este jueves el pleno del Senado eligió como Juan Luis González Alcántara Carrancá con nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Ramón Cossío.

Alcántara Carrancá nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949, es doctor en Derecho (con mención honorífica) por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Cuenta con los grados académicos de Magistri in Aribus por The Fletchers School of Law and Diplomacy, Máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en Finanzas Públicas.

Fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También a escrito varios libros como Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendarias, Responsabilidad Civil de los Médicos, pedagogía y Enseñanza del derecho.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Alcántara Carrancá fue elegido como nuevo ministro, esto luego de que la primera ronda en el Senado resultara fallida por falta de votos.

Tras ser elegido como el sustituto de José Ramón Cossío, Alcántara Carrancá rindió protesta.