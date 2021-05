El falso mesías de México: The Economist lanza portada contra AMLO

“En un mundo plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención”, refiere la revista inglesa The Economist en su controvertida portada de esta semana en Latinoamérica.

The Economist, quien en varias ocasiones se ha lanzado contra el mandatario mexicano, aseguró que López Obrador aplica políticas ruinosas por medios inadecuados y lo calificó como un peligro para México.

En dicha publicación, el medio asegura que los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder, pues divide a los mexicanos en dos grupos: “el pueblo”, por lo que se refiere a quienes lo apoyan; y la élite, a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México.

“Es una criatura extraña. Convoca muchos votos, pero no siempre sobre temas que se resuelven mejor votando”, se lee en la revista, quien pone como ejemplo la consulta que se realizó para cancelar el aeropuerto de Texcoco y poder construir el aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado, menciona el autor, quien asegura que las consultas son un truco para recordar a los votantes las deficiencias de los regímenes anteriores,” es ingenioso. También es una burla del estado de derecho”.