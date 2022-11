El IMSS vuelve a demostrar que está de pie: Zoé Robledo

La realidad de un mundo post Covid-19 en México, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en franca recuperación, en crecimiento y en transformación, esto lo demuestran las cifras al llegar a un récord histórico de 21 millones 637 mil 844 empleos formales en el país.

“En México el IMSS hoy vuelve a demostrar que está de pie, está a la vanguardia, está a la altura de la nueva realidad de México y de sus grandes transformaciones”.

Así lo señaló el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien junto con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, comparecieron ante senadores de la República, como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy el IMSS tiene un saldo contable que le brinda 13 años de suficiencia financiera, las reservas financieras del IMSS pasaron de 278 mil millones de pesos al cierre del 2019 a 401 mil millones de pesos”.

Zoé dijo que las finanzas fuertes se deben principalmente tras haber enfrentado la pandemia y a pesar de los efectos económicos que tuvo, pues mencionó que se fue el modelo de bienestar a la mexicana implementado por el gobierno: la economía moral.

Como primer punto, refirió el funcionario, se trata de la política de incremento el salario mínimo que ya suma una alza del 63 por ciento impulsó positivamente el salario base de cotización del Seguro Social, que pasó de 350.62 pesos que teníamos en 2018 a 480.65 pesos en 2022. Los trabajadores de México hoy ganan un 37 por ciento más.

Segundo, por los créditos solidarios a la palabra, el IMSS dispersó recursos del gobierno federal por 5 mil 179 millones de pesos en menos de dos meses, en beneficio de 208 mil pequeñas empresas y también de trabajadores independientes, esto evitó que esas empresas al momento de cerrar despidieran al personal.

Y tercero, por la reforma en materia de subcontratación que se aprobó en el Senado en abril del 2021 y que puso final a esa sangría de las finanzas del IMSS que ocasionaba la subcontratación abusiva e ilegal.

Por ello, mencionó, tres millones de trabajadores que emigraron de una empresa prestadora de servicios de personal a la empresa real, además de migrar, incrementaron en promedio 26.6 por ciento sus ingresos salariales, esto es, de enero de este año a octubre un incrementó de 6 mil millones de pesos de ingresos para el IMSS.

De acuerdo al director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que desde mayo del 2021, no tienen “ningún servicio suspendido, ni trasplantes, ni atenciones oncológicas, ni intervenciones quirúrgicas de urgencia o cualquier otro tipo de padecimiento”.

“No solo hemos reactivado nuestros servicios, sino lo más importante, estamos en un esfuerzo todos los días por recuperar nuestra productividad en comparación con 2019”.

Manifestó que en septiembre del 2022 se ha recuperado el 95.2 por ciento de la productividad en consultas respecto al 2019, algo muy significativo considerando que todavía en enero y en febrero tuvieron atenciones de COVID por la variante Ómicron; para el cierre de este año, 2022 la proyección es de 127 millones 33 mil consultas.

Estos mismos números se repiten en cirugías, pues explicó que en 2019 realizamos un millón 423 mil cirugías; en 2020, 877 mil; en 2021, un millón 64 mil cirugías y la proyección para 2022 es de un millón 314 mil cirugías. Es decir, una recuperación del 91.6 por ciento de nuestra productividad respecto al mejor año de la historia del Seguro Social.

Para lograr esta recuperación, además de las Unidades de Tiempo Completo, se impulsó 20 Jornadas Nacionales extraordinarias para la Continuidad de los Servicios.

Sobre el surtimiento completo de recetas, Zoé señaló que hablar de abasto o desabasto de medicamentos no refleja la realidad, toda vez que el 100 por ciento del abasto a veces no se da ya que está en el almacén y no está en las manos de los derechohabientes y eso no sirve de nada. “Por eso hablamos de surtimiento de recetas, cuántas se emiten y cuántas se surten”.

En 2019 se surtieron al día un promedio de 611 mil recetas; en 2020, la disminución fue importante fueron 524 mil, aunque el número de recetas presentadas fue menor por la pandemia; en 2021, fueron 539 mil 112 recetas al día y en lo que va de 2022, cada día estamos surtiendo 607 mil 311 recetas.

En lo que va del año, estamos ya en un nivel de surtimiento de recetas del 95 por ciento y el último mes, el mes de octubre, llegamos al 97.34 por ciento, lo que nos indica una clara tendencia de recuperación.

Estamos rescatando al ISSSTE de una privatización silenciosa: Pedro Zenteno

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, afirmó que están en un proceso de transformación, porque “quedó como un cascarón”, pues hubo un proceso de privatización silenciosa en el sector salud, pues “tenemos hasta subrogado el carrito de la anestesia, pero vanos a recuperar al instituto”.

Señaló que el Instituto está comprometido con el bienestar de sus derechohabientes, cuyo número actualmente asciende a 14 millones de personas, de las cuales 1.3 millones son pensionados y 3.1 millones son trabajadoras cotizantes.

Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, comparecieron ante las comisiones unidas de Salud, y Seguridad Social del Senado.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Gricelda Valencia de la Mora, aseveró que ambas instituciones han desarrollado una gran labor, con capacidad de acción y resiliencia, para brindar atención al pueblo de México en los momentos difíciles que se vivieron por la pandemia de Covid-19.

Solicitó un minuto de aplausos en honor y memoria a la contribución de las mujeres y hombres profesionales de la salud, así como del personal administrativo y operativo de todas las instituciones del sector que perdieron la vida debido a la pandemia.

Pedro Zenteno Santaella, subrayó que han impulsado una nueva cultura laboral fincada en la mística de servicio y en el amor al prójimo; “hay que ponerles buena cara a los derechohabientes, estamos tratando con seres humanos”.

Dijo que la integración del sector salud en la atención primaria es fundamental, ya que el sistema está fragmentado, lo cual hace que se pierdan las políticas en la materia. “El país se merece un sistema de salud donde se ponga en el centro de la discusión a los seres humanos”, asentó.

Tras la pandemia de Covid-19, detalló el funcionario, se ha recuperado la capacidad de atención casi en su totalidad, pues se proyecta que, al culminar este año, se otorgarán 10.7 millones de consultas, es decir, el 88 por ciento de los niveles prepandémicos.

El ISSSTE, puntualizó, responde a una visión integral de seguridad social que cubre a su población a través de 21 seguros, prestaciones y servicios como consultas y servicios de alta especialidad; pensiones; incapacidades temporales o permanentes; vivienda; prestaciones económicas; estancias infantiles; créditos personales; entre otros.

En un día, informó, se realizan 75 mil 837 consultas; se entregan 328 mil 596 medicamentos; 88 575 recetas; hay 852 egresos hospitalarios; 624 cirugías; 61 partos; se atienden mil 799 urgencias reales; y se registran 46 defunciones hospitalarias.

Además; se realizan 121 mil 305 estudios de laboratorio; 4 mil 482 radiologías; mil 416 ultrasonidos; 790 electrocardiogramas; 665 electrocardiogramas; 665 tomografías; 412 citologías; 338 histopatologías; y 190 mastografías.

En cuanto a las acciones para la prevención de la salud, explicó que se cuenta con 303 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) en todo el territorio nacional, los cuales, del 1 de diciembre de 2021 a la fecha, han realizado 8.1 millones de acciones de prevención en beneficio de 4 millones de personas.

Sobre el programa de vacunación, comentó que, de 1 de diciembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se han aplicado 2 millones de vacunas a derechohabientes para combatir la Hepatitis B, polio, Triple Viral, neumococo y Pentavalente.

También, destacó, se han impulsado campañas de detección oportuna de cáncer pediátrico, de mama, cervicouterino y de próstata, así como del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En 2021, agregó Zenteno Santaella, el ISSTE contó con 0.82 médicos especialistas por cada mil derechohabientes, lo que representa un déficit del 32 por ciento en comparación con lo que requiere el país y del 45 por ciento respecto lo que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Derivado de la pandemia, señaló, se establecieron estrategias de acompañamiento psicológico, en las cuales se llevaron a cabo 19 mil 500 acompañamientos telefónicos gerontológicos, 12 mil 500 maternos, y 33 mil 500 emocionales en materia de salud mental.