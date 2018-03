El INE prepara un fraude y Calderón está detrás: El Bronco

Guadalajara, Jalisco.- El Instituto Nacional Electoral (INE) está preparando “un gran fraude”, afirmó Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que señala al expresidente de México, Felipe Calderón de estar orquestándolo, en favor de su esposa, también aspirante independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala.

Pese a ello, afirmó que ya tiene experiencia en esas estrategias, pues cuando buscó la gubernatura de Nuevo León le sucedió algo similar, por lo que emprenderá acciones en el Tribunal Electoral “el tiempo que sea necesario”.

Indicó que de no alcanzar la candidatura, no se sumará a ningún otro aspirante independiente por la presidencia. “No soy dueño de la voluntad de la gente que me firmó, eso hacen los partidos políticos. Yo quiero ser el llanero solitario”.

Por ahora, se siente como “el hijo bastardo de la ley”, pues le han negado la posibilidad de competir, mientras que a Margarita Zavala le facilitaron incluso el tiempo para que renunciara al PAN y para recolectar firmas.

"Un ingeniero debe gobernar el país"

"Cuántos están contentos y cuántos no están contentos con la situación del país", preguntó Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", ante asistentes al Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, reunidos en Guadalajara.



La mayoría dijo no estar contento. "Ya chingué", señaló el aspirante presidencial por la vía independiente y afirmó que los ingenieros deben gobernar el país, porque los abogados demostraron que no tienen "planeación estructurada".

Puso como ejemplo a Nuevo León, estado al que llegó a gobernar por la vía independiente y donde se encuentra en licencia para contender por la presidencia.

Invitó a los empresarios del sector a exigir que se elimine la veda electoral y la obra pública no pare en tiempos de campañas, porque "es una idiotez" y el crecimiento del país está basado en infraestructura y para ello, dijo, será necesario involucrar a la iniciativa privada y modificar la Ley de Obra Pública, para agilizar las licitaciones, así como abrir oportunidad a todas las empresas.

