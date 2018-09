El Jefe Diego quiere fuera a traidores para iniciar proceso de depuración

GUANAJUATO, Gto. Diego Fernández de Cevallos, excandidato a la Presidencia de la República, dijo que a la par de la elección del próximo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el partido debe entrar en un proceso de depuración de su militancia y con ello expulsar a los panistas que, según él, son "traidores", pues se dedicaron a desprestigiar al partido y jugaron en contra del mismo en la pasada elección.

"Los que hayan tenido ese comportamiento deben ser naturalmente rechazados y expulsados del partido", dijo en entrevista el también exsenador.

Al ser cuestionado sobre si el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala serían parte de esa lista de panistas traidores, Fernández de Cevallos refirió que él no ve elementos de traición o una mala intención en el comportamiento de ambos, a pesar de que Zavala renunció al partido para lanzarse por la vía independiente a la Presidencia de la República, o los varios dichos del expresidente para encarar al más reciente excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés.

"No veo en ellos ninguna acción qué reclamar, tuvieron sus decisiones que son respetables, aunque no las comparta, pero sí hubo en otros comportamientos manifiestamente repudiables y eso no debe suceder en ninguna institución, no sólo en Acción Nacional.

"Creo que todos estamos obligados a la honestidad que implica lealtad a las instituciones a las que pertenecemos", refirió. Diego Fernández de Cevallos comentó que la tarea más importante que debe lograr el próximo dirigente nacional panista será el de generar una reconciliación entre la militancia.

"Deseo que el que gane tenga espacio abierto para toda la militancia para poder lograr dos cosas: rectificaciones de fondo en el trabajo político de Acción Nacional y sus militantes, y el segundo, la reconciliación entre el panismo para fortalecer decisivamente al partido y poder servir bien a México".

Entre las situaciones a corregir en el panismo, Fernández de Cevallos señaló que el partido debe considerar seriamente regresar a sus orígenes humanistas y retomar la retórica con la que logró convencer a la ciudadanía de que eran una opción política que buscaba el bien común.

"Que todas esas conductas que han existido en militantes y dirigentes que no vayan en la línea ideológica y política de Acción Nacional de humanismo y de servicio a la colectividad, que se corrijan, pues eso va afectado al partido y la ciudadanía nos lo ha cobrado caro", concluyó el político panista.