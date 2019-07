El mayor riesgo para la Coneval, los recortes: Hernández Licona

El mayor riesgo para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no es el cambio de su secretario ejecutivo, sino el recorte a su presupuesto, advirtió Gonzalo Hernández Licona, hasta el lunes por la tarde titular del organismo encargado de medir la pobreza en nuestro país.

“Creo que si hay algo que limita al Coneval no es el cambio del secretario ejecutivo, sino que haya recortes que le afecten. Ese es el mayor peligro”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Admitió que ya sabía que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba pensando en hacer cambios en el organismo, pero fue hasta la tarde del lunes pasado que recibió el oficio firmado por el mandatario que designaba a José Nabor Cruz como su sustituto.

“La decisión se tomó desde antes, estoy casi seguro, no sé si la gota que derramó el vaso fue el artículo. El artículo lo que buscaba era plasmar las cosas que veníamos diciendo, tanto Bienestar como Hacienda, sobre el peligro de esos temas de austeridad, tal como los quieran plantear, algo que he venido diciendo desde hace dos meses, si lo que dije hace dos meses influyó, ahí no sé”.

Los tiempos de este cambio en la dirección del Coneval parecen coincidir. Por un lado, Hernández Licona venía advirtiendo que los recortes que el Gobierno federal le quería imponer, ponen en riesgo al Consejo, pero fue la semana pasada en un artículo de Animal Político donde no sólo reunió sus argumentos para defender ese posicionamiento, sino que aseguró que entregaron propuestas para cumplir con los requerimientos de austeridad. Aunque el fin de semana la Secretaría de Bienestar destacó en un comunicado de prensa la importancia del Coneval, la decisión estaba hecha.

Foto: Especial

En su conferencia mañanera, López Obrador explicó que desde hace un mes habló con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y entre ambos concluyeron que era necesario realizar un cambio en el Coneval, por lo que negó que la salida de Hernández fuera por su postura crítica ante los recortes. “Me planteó la secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios ahí. Le dije que sí, que lo fuese viendo. Tan no es cierto que fue por su escrito sobre la austeridad que esto se decidió antes de que escribiera su artículo. Estoy seguro”.

Hay otro evento que pone duda sobre el momento del relevo. El próximo 5 de agosto, se presenta el informe “Evolución de la pobreza 2008-2018”, el estudio más importante que el organismo realiza.

Al respecto, Hernández Licona descartó que su salida tenga que ver con un intento de manipular las cifras, porque los datos para elaborar el cálculo y la metodología son públicos, y a este gobierno no le afectaría si se incrementó la pobreza, pues los resultados son del sexenio pasado.

“No es muy automático eso, todavía no sabemos las tendencias, pero yo no creo que haya habido un tema relacionado con esto, porque además es una pobreza 2018 que ni siquiera le toca a este gobierno. No le veo esa relación, lo que digo es que hay que estar pendiente de esa cifra porque va a completar las cifras de 2008 a 2018 para tener un panorama muy interesante de cómo nos fue en pobreza”.

Con información de Gabriela Jiménez