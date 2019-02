El Mijis defiende a cesados en Conacyt

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales “El Mijis”, consideró que es el trabajo y la experiencia lo que debe tomarse en cuenta para aquellos que ocupan un cargo público, esto ante las críticas en los nombramientos a funcionarios del Conacyt, la reciente renuncia del subdirector de comunicación de este consejo, David Alexis Ledezma, y sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Previo a encabezar el foro “Ciudadanos en la Política” que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro, el legislador potosino argumentó que si bien en la función pública es necesario seguirse preparando, es la experiencia la que avala sus puestos, es por ello que pidió no prejuzgar, tal como lo hicieron con él cuando llegó al congreso local de su estado.

Política María Chávez, de vendedora de lencería a funcionaria en Sener-Conacyt

“Yo gané en votación por mayoría, a mí no me regalaron nada, creo que si el joven tenía el trabajo hecho más bien debieron juzgar por el trabajo, hasta sus fotos difundieron, eso es lo que no se me hizo correcto; no debemos de prejuzgar, a mí se me juzgaba por eso, y la verdad que tengo más trabajo que muchos diputados”, mencionó.

Destacó que hay personas dentro de la función pública que su preparación sólo les sirvió para robar, esto dijo, sin el afán de etiquetar a alguna persona, por lo que es importante no confundir esos argumentos con un posible clasismo, algo que hizo que él fuera visible hasta a nivel internacional.

Tras reconocer que en su papel de legislador se mantendrá hasta el final de su cargo, mencionó que actualmente está estudiando derecho, filosofía y oratoria, esto con la intención de prepararse y ser ejemplo de las futuras generaciones.

Al respecto del atentado que sufrió hace algunas semanas, “El Mijis” señaló que será respetuoso de los tiempos de la fiscalía, quienes darán detalles de su caso, pero advirtió que quienes tratan de desprestigiarlo asegurando que se trató de un autoatentado, sólo le tienen miedo a la labor que está desempeñando.

Por último, Pedro César Carrizales hizo un llamado a los diputados queretanos a trabajar en una agenda nacional que abone a reconstruir la crisis social que actualmente se vive, ya que sólo unidos se logrará una reconciliación.

“Estamos en una crisis social, el hecho de lo que me pasó a mí me ha hecho ver la vida diferente, vemos muertos en la calle y nos estamos acostumbrando ya, estamos en una crisis donde los mexicanos caminamos para otros lados y debemos trabajar en el mismo sentido, no necesitamos un terremoto para unirnos como sociedad, tenemos que unirnos y cuando hagamos eso habrá una reconciliación”, concluyó.

