El NAICM es como construir un barril sin fondo, un monumento a la corrupción: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", aseguró que continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es como construir un "gran socavón, es un barril sin fondo, es un monumento a la corrupción".



Las empresas participantes en el proyecto del NAICM están en su derecho de defender sus negocios, pero si quieren que se mantenga en el Lago de Texcoco, deberán demostrarlo ante los ingenieros y especialistas que constituirán la mesa de comisión tripartita, integrada por representantes de Morena, el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno Federal.

"Para eso es el debate técnico, para ver qué es lo que más le conviene a la nación, que le conviene más a México. Nosotros sostenemos que lo del aeropuerto en Texcoco, construir el aeropuerto en Texcoco es un gran socavón, es un barril sin fondo, es un monumento a la corrupción", explicó López Obrador al final de su primer mitin en Santa Catarina, Nuevo León.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

/amg