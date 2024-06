El PAN debe hacer un ejercicio autocrítico: Romero Hicks

Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y actualmente diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), aceptó que hay un momento de crisis, en el que se debe, hacer un examen interno exigente y ver cómo salir en unidad con la perspectiva que los mueve, pero hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente.

Lo anterior, lo expresó luego de que 13 exgobernadores de fracción panista, publicarán un desplegado para exigir al dirigente Marko Cortés, un informe y lanzar un ultimátum tras los resultados del 2 de junio en donde le dicen: “corriges o te vas”.

En entrevista con El Sol de México, el diputado Carlos Romero Hicks, señaló que el PAN debe hacer un ejercicio autocritico, exigente de cara, frente al país y a la sociedad, tanto interno como externo, un diagnóstico sobre lo ocurrido, que no es problema de una sola persona o por una sola decisión, por lo que hay que hacer estudios antropológicos y sociodemográficos.

Indicó que los trece exgobernadores del PAN hacen un manifiesto, a manera de invitación por el momento que tuvimos; primero, reconocer que la mayoría de la población votó por Claudia Sheinbaum; segundo al PAN no le fue bien, y tercero que el mensaje es “o corriges, o te vas”.

Aclaró que Marko Cortés, no puede corregir por norma estatutaria del PAN, la cual establece que en el año de las elecciones se renueva el Comité Ejecutivo Nacional; los comités estatales y los municipales, dado que eso está previsto de manera normativa.

Frente a esto, reiteró que se debe hacer un ejercicio autocrítico lo que implica; primero, cuidar muy bien el proceso de cómo se va a desahogar; segundo, escuchar la ciudadanía porque los organismos son de interés público, y tercero, hay que hacer una evaluación crítica de la elección de Estado que vimos durante cinco años.

Explicó que el PAN tiene dos métodos para la sucesión del CEN; uno, que el Consejo Nacional conformado por 300 personas, y, a propuesta de los consejos estatales puedan determinar que sea el Consejo Nacional.

Y segundo, la elección sea abierta a la militancia, que no es el más conveniente, pues explicó, que desde hace años el PAN se ha cerrado a su afiliación en general, de hecho está ligeramente arriba del mínimo necesario para no perder el registro y al paso de los años en algunos estados se fueron generando intereses de lo que les llamamos “padroneros” que controlan la lista de electores en el PAN y no creemos que sea el mejor método.

Creemos que es un momento de crisis, hay que hacer un examen interno exigente y tenemos que ver cómo salir en unidad esa es la perspectiva que nos mueveRomero Hicks

Señaló que el PAN necesita resolver, cuál es la agenda externa, los mejores perfiles y si es posible, resolver en unidad.

Carlos Romero manifestó que todos los partidos están en crisis, no hay excepción, los siete, “y quien diga que no, es que no lo entiende, como Morena, porque no es un partido, es una franquicia que tiene dueño que es el presidente de la república”, afirma.

Además, el PAN debe convocar a una reunión de Consejo Nacional donde el presidente de un informe, se haga una interpretación crítica, “hay que oír la leyenda negra y la leyenda rosa para ver donde estamos y donde queremos ir”.

El exgobernador panista negó que la alianza con el PRI, haya dañado los resultados, “es una afirmación que no comparto”. Y como ejemplo dijo: “hay que microsegmentar, el PAN repite la gobernatura de Guanajuato, si no hubiéramos ido en alianza, por el PRI y el PRD no hubiéramos tenido la gobernatura”.

Donde funcionan las alianzas, donde hay un interés superior, también donde hay agenda estratégica de propuestas, buenas candidaturas y el acompañamiento de la ciudadanía. Hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente, la escucha interna y externa en la debida sintonía

Romero Hicks

“Hoy necesitamos partidos fuertes, la no competencia genera incompetencia, no podemos sucumbir a un partido hegemónico de Estado como lo tuvimos anteriormente, y ningún partido representa más de la mitad de la población, el partido es una parcialidad”, concluyó.