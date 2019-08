El Presidente AMLO tiene derecho de réplica: CIRT

Para la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) el mayor reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lograr los cambios que se propone en unidad. José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, consideró que el Presidente, como todos, tiene derecho de réplica, pero le recordó que estaría mal que estuviera criticando la difusión de datos verificados.

Rodríguez Aguirre explicó si los gobiernos utilizan los canales de la CIRT por su alcance y penetración lo lógico es que éstos paguen por concepto de publicidad.

“Esta situación de reducción de presupuestos pues conlleva a una reingeniería de las empresas que aunque no nos guste, pero se tiene que llevar a cabo porque si los ingresos bajan por circunstancias de este tipo, pues uno tiene que ver cómo le hace para que las empresas sigan siendo viables y seguir existiendo”, argumentó.

-El Presidente ataca todos los días a los medios. ¿Existen riesgos contra la libertad de expresión o que se den casos de censura?

Siempre existe un derecho de réplica. Entonces si cualquiera tiene el derecho de réplica, si el presidente de la República no está de acuerdo con algo lo puede expresar.

Si no hubiera información sustentada, es válido que se dé una crítica, un reclamo o un derecho de réplica por cualquiera, no sólo por el presidente.

Hasta el día de hoy desconozco que haya una llamada telefónica o algún intento de censurar por parte del Gobierno de la República o una acción en ese sentido. He visto que (si) algo no les parece y lo expresan, lo hacen de frente y de viva voz.

-Al interior de la CIRT, ¿cuál es el ambiente que hay en torno a este cambio?

Nosotros hemos tenido la posibilidad de tener encuentros con los principales actores del gobierno, también del ámbito legislativo y del judicial. Hemos hablado con diputados y senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y hemos tenido una muy buena experiencia y nos hemos dado cuenta de que están preocupados porque el país funcione mejor, al menos en los temas que a nosotros como industria nos aquejan.

-¿Con las cadenas nacionales, no se repite esa historia de regresar al pasado?

La cadena nacional es un concepto independiente y que se derivan en tiempos fiscales y oficiales y dentro de los oficiales están las cadenas nacionales y la Hora Nacional. Las cadenas nacionales siempre se han utilizado, recordemos que antes los informes de gobierno se encadenaban todas las estaciones de radio y televisión, y con el tiempo, se les hizo ver que era mejor poner a disposición la señal y que la utilizara quien quisiera hacerlo y funcionó.

-¿Cómo va a colaborar la CIRT con el gobierno de AMLO y cómo van a establecer campañas de beneficio social?

Nosotros vamos a impulsar en todo lo que consideremos que sea virtuoso con el el objetivo de que a México le vaya bien, por ejemplo, al hecho de que hoy, se inhiba el tema de la corrupción es lo que todos los mexicanos queremos, nadie queremos la corrupción.

El dispendio es algo que ningún mexicano quiere, algo en lo que sí creo de manera totalmente es que la única forma para que haya bienestar en el país es incentivando y buscando los caminos para la productividad.

-Es muy complicada la situación del país ahora, sobre todo en los niveles de inseguridad, no se han reducido los niveles de homicidios, la corrupción sigue siendo el cáncer de este país. ¿Cómo contribuirán para que esto se desaliente?

Nosotros a lo largo de los años hemos generado campañas, las cuales incentivan a la seguridad, desde el vecino vigilante, denuncias, lo que es alerta Amber, pero si no hay consciencia y si hay impunidad, ese es el cáncer de verdad, mientras no haya consecuencias los delincuentes van a seguir haciendo de las suyas.

-Los medios de comunicación tienen, entre el total de sus ingresos, la publicidad del gobierno. ¿Cómo la reducción presupuestal?

Si yo voy pido un helado en una nevería y me voy, pues me van a decir pues pague. De igual forma la publicidad gubernamental tiene como fin el informarle a los ciudadanos sobre muchas cosas y nosotros ya lo hicimos, nosotros no vivimos de los usuarios, vivimos de la publicada o la promoción.

Si los gobiernos utilizan nuestros canales porque nosotros somos vistos o escuchados por la gente, pues lo lógico es que nos paguen por el servicio de esa publicidad.

