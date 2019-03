El PRI celebra 90 años sobre ruinas

El PRI necesita un poquito más de tiempo para recomponerse: Roque Villanueva

Bertha Becerra | El Sol de México

“Con un ánimo todavía muy tristón, en una condición muy desfavorable: con las bancadas más pequeñas en su historia en el Senado y en la Cámara de Diputados y con un resultado adverso en la Presidencia de la República, llega el PRI a su 90 aniversario; pero también dispuesto a resurgir de su mal resultado electoral reciente”, considera el ex presidente del CEN del tricolor, Humberto Roque Villanueva.

Aún para las elecciones de junio de este año, nos va a tocar el coletazo del tsunami; pero va a empezar la recuperación. El PRI necesita un poquito más de tiempo para recomponerse. Y lo que sí, no tengo a menor duda, es que vamos a dar una agradable sorpresa en la elección intermedia.

De hecho, la recuperación ya empezó con dos casos notables en Nuevo León, con los dos principales municipios: Monterrey y Guadalupe, con dos cuadros de primera. Ya hay síntomas de recuperación”, alude.

Y el hecho de que en Puebla hayan elegido a un priista Guillermo Pacheco, ex alcalde de la Angelopolis como gobernador interino, aunque no fue por elección directa sino por el Congreso, habla del respeto que se tiene en muchas partes por el PRI o por los priistas, que a veces no es lo mismo. A veces gana el prestigio del partido y en otras lo hace el prestigio de los priistas.

Optimista, el ex dirigente nacional del tricolor, asume en entrevista: “Yo sí veo síntomas de recuperación. Veo muy complicadas las elecciones de junio de este año por el coletazo del tsunami todavía, no por otra razón”.

Será en la elección intermedia, donde el PRI va a lograr ya de manera clara la recuperación.

Acostumbrados a recibir 18, 19, 20 millones de votos en otros tiempos, sólo obtuvo 7.4 millones en la pasada elección presidencial.