El PRI es un partido mudo: Alejandro Moreno

Tras hacer el compromiso de ganar en 2021 la gubernatura de Zacatecas, el candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Alito, cuestionó que el tricolor sea hoy un partido político mudo a nivel nacional, “que no habla, no critica ni señala, que no deja claro que hay un gobierno federal lleno de ocurrencias, sin brújula, que no sabe qué hacer, que promete mucho y no cumple nada”.

Pidió a la militancia dar todo el respaldo y energía a un priista que trabaja todos los días, que pese a los embates del gobierno federal y las dificultades en los presupuestos está trabajando para darle resultados a Zacatecas. “Nuestro reconocimiento y lealtad a Alejandro Tello, gobernador del estado de Zacatecas”, dijo.

Señaló que hoy se tiene un gobierno federal que no le da resultados a la gente.

“Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana porque les vamos a ganar”, afirmó.

Junto con la candidata a secretaria general, Carolina Viggiano, Alito hizo un llamado a la unidad, para que priistas participen en el proceso interno, que se convoque al acuerdo y al diálogo siempre en favor de la unidad del partido. “Un buen priista habla bien del PRI en público y en privado, un buen priista respeta a sus compañeros de partido, un buen priista presenta propuestas y presenta programas, un buen priista, donde quiera que está, habla bien de su casa, por eso hoy lo más importante es cuidar la unidad del PRI”, subrayó.

Consideró que lo que le faltó al tricolor fue comunicar los buenos resultados de los gobiernos estatales y municipales, por lo que llamó a sus militantes a convertirse en promotores de las buenas acciones del PRI, pues, dijo, sólo trabajando juntos y unidos el partido va a volver a ganar las elecciones.

Asimismo, indicó que el PRI necesita ser un partido político crítico, firme para construir una alternativa para la sociedad.

“El PRI dejó de escuchar a la militancia, se alejó de la militancia, malos resultados, se solaparon actos de corrupción y les regalamos, por la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales, las causas nuestras a la oposición, por eso el PRI perdió la confianza de ciudadanos”, afirmó.

Además, dijo que si fuera el presidente del partido, hoy estaría apoyando con todo a los más de 300 mil trabajadores del gobierno federal que están despidiendo injustificadamente, defendiendo las Estancias Infantiles.