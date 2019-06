El PRI necesita caras nuevas: Piñón Rivera

Lorena Piñón Rivera, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, asegura que no es el alfil del campechano Alejandro Moreno Cárdenas y afirma que obtuvo el respaldo de los comités estatales porque la conocen y saben que es de la auténtica militancia priista.

En entrevista con El Sol de México, Piñón Rivera, desconocida para muchos, dijo que “hay dinosaurios” al interior del Revolucionario Institucional que no lo quieren soltar y convoca a aquellos priistas que han anunciado que no participarán en el proceso interno, como Manlio Fabio Beltrones, a que “después no se quejen”.

“Anteriormente estaban acostumbrados a los dedazos, a no abrir la puerta a militancia y hay gente que es alérgica a la democracia. Pero cuando había plurinominales ahí estaban participando y ahora, que no vengan a opinar. Necesitamos reconstruir el PRI”, advierte.

-¿Cómo está el PRI?

Este es el momento en donde el partido más nos necesita. El PRI necesita gente valiente. Un cambio generacional.

-¿Cuál es la estrategia para salvar al PRI?

El tricolor está debilitado y hay visos de fractura. El PRI ha entregado los peores números, sin embargo es momento de reconstruir. En la política no hay muertos, por eso me interesa reconstruir este gran partido. Cuando el barco se está hundiendo, pues todos sabemos quienes son los primeros que saltan. Pero se queda mucha gente valiosa.

-¿Entonces quiere decir que el barco se está hundiendo?

No. Lo que quiero decir es que es momento de reconstruir el partido.

-La corrupción tiene sumido al partido en donde está, el PRI está reducido casi a nada.

Sí, a muchos se les ha señalado por corrupción y ya se les ha expulsado del partido. Necesitamos hacer una sacudida y hacer una limpieza.

-¿Cómo ve a sus contrincantes?

Yo quiero hacer una campaña de unidad y con la militancia. Yo reconozco su trayectoria, sin embargo el PRI necesita caras nuevas..

-Hay quien dice que usted es una pieza de Moreno para denostar a Ortega.

Tan no lo he hecho, que la única que se ha dedicado a denostar a Alejandro Moreno es Ivonne Ortega. Mi tema no son ellos. Mi tema es convencer a la militancia y mi tema es recorrer el país hablando con los militantes y pidiéndoles el apoyo.

-¿Cuál es el mensaje que le de a los mexicanos para que retomen la confianza al PRI?

Es preocupante la situación. Mucha gente confió en Andrés Manuel López Obrador y creyó que les iban a ayudar y se están topando que ha sido peor que en cualquier otro tiempo.

-¿Cree que son cuatro o cinco los que le hacen daño al partido?

Lo que se necesita es abrir el partido a la militancia y eso es lo que voy a hacer. Hace años se divorció la cúpula de la militancia y ahora vamos a recuperar la confianza de los militantes de los seccionales.