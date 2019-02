“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, asegura AMLO

Tras sostener que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que denunciarán a los jueces y ministros que protejan a los delincuentes de cuello blanco, pues no será cómplice de actos de corrupción.

El juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos, nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto, la otra el poder, que sabiendo que hubo una tranza, me quede callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa.

López Obrador insistió en que ya no se permitirá la condonación del Impuesto Sobre la Renta a las grandes empresas, pues se condonaban impuestos sin siquiera llegar a una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“El trabajador paga impuesto, los médicos, los abogados pagan impuestos, los que tienen un despacho pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, todos, Impuesto Sobre la Renta, cómo es posible que los que tienen más ingresos, no pagan o que se les devuelva”, reclamó.

Aunque reconoció que Grupo Modelo sí fue una empresa responsable en sus declaraciones fiscales, advirtió que, por un caso, se venían en cascada condonaciones de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos, las cuales se pagaban con las Participaciones Federales para las entidades de la República.

Negociaban y obtenían para sus clientes, devolución de impuestos para sus clientes de 10 mil, 12 mil millones de pesos y saben qué pasaba entonces, se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales, lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones, con sus abogados.