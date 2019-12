El viejo sistema le apostaba al fracaso inmediato de este Gobierno: Ackerman

JOHN MILL ACKERMAN ROSE, uno de los ideólogos de Morena, asegura que no están tirando línea a los ciudadanos con el pensamiento plasmado en libro El Cambio democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”, pero sí es un complemento a las ideas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay una pluralidad de voces nacionales e internacionales y no tira línea este libro, sino abre el debate y la discusión sobre qué es la Cuarta Transformación, que parte de un supuesto de que algo histórico pasó en 2018”, señala Ackerman Rose.

El responsable de Escuelas en Exterior del Instituto de Formación Política (IFPO) de Morena coordinó a 40 investigadores y analistas políticos nacionales e internacionales para que escribieran el libro El Cambio democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”.

El hijo de de Bruce Ackerman, un profesor de justicia social en la Universidad de Yale, ha sido clave en todo este cambio político de México. El 1 de julio de 2018, el sistema y los viejos equilibrios corruptos y cómplices se rompieron y nació algo nuevo encabezado por el Presidente de la República, dice el sociólogo Política por la Universidad de California, en Santa Cruz, y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM.

“Fue la primera vez que hubo una alternancia hacia un verdadero opositor de un juego de oposición entre el PRI, el PAN y el PRD durante muchos años”, declara.

El triunfo del fundador de Morena fue un cambio muy fuerte para México, el cual puede tener un desenlace positivo, cuenta el esposo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

—¿Muchas de las ideas plasmadas en El cambio de democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación” son parte del discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

—Yo diría que no es el discurso del gobierno en turno. Yo creo que este es el primer estudio académico sobre el concepto de la Cuarta Transformación y el proceso de cambio político que se vive en México. Hay una pluralidad de voces nacionales e internacionales, incluso nos regala un texto el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, quien murió hace un mes, también publica David Harvey, Juan Carlos Monedero y Enrique Dussel.

—¿Cómo convenciste a todas estas voces y personalidades para que escribieran sobre la Cuarta Transformación en México?

—Por lo fuerte que era el resultado electoral del 1 de julio de 2018, de repente se generó un gran interés internacional de Immanuel Wallerstein, David Harvey y Juan Carlos Monedero, que no van a cualquier lado. Quisieron venir a México y escribieron un texto sobre las implicaciones históricas globales de México, porque les llamó la atención que no pasaba nada en el país. Todo América Latina y el mundo se estaba transformando políticamente, pero nosotros sin cambio y lo mismo y ahora somos líderes en la materia. Ellos mismos tenían esa curiosidad y ellos se acercaron y respondieron nuestra convocatoria para escribieran un capítulo del libro.

—¿Qué puede fracasar la Cuarta Transformación?

—En este primer año de gobierno vemos grandes aciertos: el viejo sistema le apostaba al fracaso inmediato de este gobierno, como un colapso económico. Era aceptable que la gente dijera que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación estaríamos cambiando hacia mayor autoritarismo y eso es justo lo contrario. Teníamos con Enrique Peña Nieto un sistema autoritario: el Pacto por México eliminó la división de poderes, el dinero y las amenazas para los medios de comunicación controlaba y censuraba el mensaje en la radio y televisión, así como todos hablaban de un gobierno corrupto y autoritario. Hoy hay debate y el presidente de la República cuestiona públicamente a los medios, pero no los chantajea ni amenaza, permite las protestas sociales, da cuenta todas la mañanas a los medios. Hay procesos democratizadores en la Cuarta Transformación

—¿En la campaña presidencial usaron la imagen de John Mill Ackerman de que habría una invasión rusa en México si ganaba Andrés Manuel López Obrador?

—Sí, claro. Yo soy uno de los blancos políticos y no me so- portan algunos actores de la oposición, porque fui de las voces censuradas, silenciadas, marginadas y no estaba en la televisión ni en la radio. Ahora hay una verdadera pluralidad del debate público y no hay un revanchismo político: el gran ejemplo es Canal Once y el libro El Cambio democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”. En el libro hay diversos puntos de vista del lado zapatista, radical e institucional como Julio Labastida y Diego Valadés, que están muy esperanzados del momento. La llegada de la Cuarta Transformación no es quítate tú y ponme a mi, así como no es una hegemonía excluyente como lo fueron los gobiernos neoliberales.

—¿Ya envió una copia de El Cambio democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación” al presiden- te de la República, Andrés Manuel López Obrador?

—Sí, claro le he mandado un ejemplar a él y a otros muchos amigos.

—¿Te ha mandado algún mensaje diciendote que ya leyó el El Cambio democrático en México retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”?

—No tengo un acuse de recibo, y no me consta que lo haya leído, pero si se lo mande a otros muchos amigos y colegas que están buscando una transformación en México. Otro gran amigo es Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no es morenista ni servil al presidente. Él está encabezando su propia transformación del Poder Judicial, eso es la 4T y no el nuevo cacique. Hoy hay una oportunidad histórica para recomponer a las instituciones en México.

— ¿El libro tiene temas que no son tan académicos?

—Es un libro hecho por académicos, pero es para el público en general. Quizá es un buen complemento al libro y visión de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo en el Cambio Democrático en México es una visión de pluralidad y visión de autores analizando los retos y posibilidades de la Cuarta Transformación. Ya vivimos tres transformaciones en este país y no cualquier país tiene tres transformaciones: la Independencia, la separación de la Iglesia del Estado con Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Hay una historia llena de luchas y de transformación política y hoy Andrés Manuel López Obrador nos está invitando a escandalizar ese espíritu transformador del pueblo mexicano.