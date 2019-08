Elección del PRI carece de legitimidad y es una burla: Ivonne Ortega

A unas horas de que le sea entregada la constancia de ganador del proceso interno a Alejandro Moreno Cárdenas, Ivonne Ortega Pacheco aseguro que esta elección “carece de legitimidad y es la burla de la política en México”, por lo que anunció que no valida los resultados dados a conocer por la Comision Nacional de Procesos Internos.

“La presidencia que surge de esta elección carece de legitimidad desde su origen y carecerá de legitimidad hasta el final. Alejandro Moreno es y será sólo ex presidente del fraude”, dijo Ortega Pacheco en un video difundido en sus redes sociales.

Acotó que, terminado el cómputo nacional de votos de la elección interna del PRI, el resultado de las graves irregularidades cometidas por la cúpula que no sólo ensuciaron el proceso, sino desprestigiaron más al partido.

“Los mexicanos en medios de comunicación y en redes sociales se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por le declarado presidente de la cúpula”, refirió.

LA ELECCIÓN DEL PRI ESTÁ DESLEGITIMADA



La presidencia que surge de esta elección carece de legitimidad desde su origen, y carecerá de legitimidad hasta el final. pic.twitter.com/2cuiQtzHJq — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 14, 2019

Detalló que basta con ver Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Coahuila donde hubo participación atípicas de hasta el 80%, muy por encima del promedio nacional que fue del 20%. En esos estados, la cúpula registró el 54% de su votación total.

Denunció la compra de votos, rellenos de urnas antes y después de la jornada electoral, además de que miles de electores votaron sin estar en el padrón o bien, votaron mas de una vez.

Además, dijo que a su formula le restringieron la representación en mas de mil casillas por causas atribuibles al sistema que instaló el partido.

“Aunque ahora quieran lavarse las manos, como lo hizo en todo proceso. Todo esto demuestra el tamaño del miedo de la cúpula ante la posibilidad de dejar de servirse del poder. Ha sido tan descarado el robo de la cúpula que cayó en lo grotesco”.

Ivonne Ortega Pacheco subrayó que quienes participaron en su campaña tenían el objetivo de desterrar el amiguismo, el compadrazgo, la corrupción y todas las malas prácticas que llevaron al PRI a la derrota del 2018, pero sobre todo, “participamos para defender, darle voz y escuchar a la militancia”.

Ante esto, les dijo a su seguidores que continuaran trabajando para democratizar al partido. “A todos los que nos apoyaron y dieron su confianza y su voto, muchas gracias. Siempre estaré cerca de ustedes, amor con amor se paga”.

Por último, sentenció que “esta elección está deslegitimada. No lo digo yo, lo dicen los militantes que fueron amenazados, secuestrados, lastimados y despedidos por la cúpula, ese no es el PRI que queremos. Ese no es el partido que nos representa”.