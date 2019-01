Elección presidencial de Calderón no fue legal, responde Batres

En 2006 la elección presidencial de Felipe Calderón no fue legal y son muchos los testimonios de ex gobernadores, ex funcionarios y periodistas que no pertenecieron al movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador, refutó el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama.

En esa época la izquierda mexicana y el movimiento que encabeza López Obrador, “siempre busco que el cambio fuera por la vía legal, con métodos pacíficos y sobre la base de la soberanía nacional, por eso es un movimiento que tiene tanta legitimidad y por eso triunfó finalmente’’, dijo.

Batres Guadarrama se refirió a las declaraciones que el ex presidente Felipe Calderón hizo a El Sol de México de las elecciones presidenciales de 2006 –cuando ganó el panista-, señalando que fue un intento de golpe de Estado, en referencia a las movilizaciones de López Obrador.

En ese sentido, Batres Guadarrama apuntó “no olvidar nunca que la fuente de toda legitimidad es el voto libre. Ahí me extrañan mucho las declaraciones de algunos que se preocupan mucho porque haya democracia en otros lugares del mundo y no en México’’.

Es decir, añadió el senador de Morena, no podía darse en aquel momento el reconocimiento.

“Todos los días aparecen innumerables testimonios; acabamos de escuchar un testimonio de un periodista –Nino Canún-, pero todos los días han aparecido testimonios de exgobernadores, de exfuncionarios, de muchos actores que no pertenecieron al movimiento que encabezó López Obrador, en donde reconocen que no fue una elección legal la del año 2006’’.