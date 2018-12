Publicar proyecto fue por transparencia y para evitar presiones: Vargas Valdez

Cancún.- El magistrado José Luis Vargas Valdez afirmó que hacer público el proyecto de sentencia sobre la impugnación de la elección a la gubernatura de Puebla fue un acto de transparencia que busca evitar presiones de los actores políticos involucrados en una de las decisiones más importantes del proceso electoral del 1 de julio.

“(Con la publicación) se puede evitar cualquier tipo de presión e injerencia en los días sucesivos que vamos a discutir el asunto. En mi caso no (ha habido presiones) para tomar esa decisión, en anteriores decisiones la Sala Superior ha hecho públicos proyectos, como la elección de Colima en 2015, y es decisión del ponente publicitarla”, dijo el magistrado electoral tras la inauguración de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral celebrada en Cancún, Quintana Roo.

El domingo por la noche, Vargas Valdez publicó un tuit con la sentencia del caso Puebla, donde propone la anulación de la elección ganada por Martha Erika Alonso Hidalgo, esto por violaciones a la certeza, principalmente por la vulneración de la cadena de custodia de los paquetes electorales. Por eso, ordena al INE organizar una nueva elección en los siguientes 60 días después de la notificación; el proyecto se estaría votando esta semana en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Vargas Valdez admitió que esta decisión podría generar polémica, pero rechazó que esto confrontará a los demás magistrados, pues se trata de una sentencia tan relevante que es normal que exista diferentes ópticas entre sus colegas; además, vio normal que los actores afectados se manifiesten a favor o en contra de su propuesta.

Finalmente, el magistrado electoral rechazó que en su proyecto hubiera recibido presiones del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, al recordar que hasta el momento él no se ha reunido con el presidente.

“Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta, dónde va a estar la presión. No hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores de gobierno, hemos recibido en una ocasión a la ministra Olga Sánchez Cordero que fue a visitarnos, en una plática abierta y en su rol en ese entonces de futura secretaria de Gobernación. Más allá de eso no hemos tenido mayor contacto, es una decisión que tomo con absoluta responsabilidad del caso, a veces les toca a unos ganar y a otros perder”, añadió.