Peña Nieto afirma que será respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas

Al emitir su voto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Gobierno de la República aceptar los resultados electorales que se den y pidió a los mexicanos mantener esta jornada en paz y ser ejemplo de civilidad.

Peña Nieto celebró que la jornada transcurra de manera ordenada, pacifica, en un clima de gran armonía social, por lo que “lo celebro y lo aprecio”.

-Presidente, ¿listo para el resultado pese a que no le favorezca?, se le preguntó.

“Estamos listos.​ Como autoridad, aunque me pregunten, no solo lo digo, hoy, lo he dicho siempre, el Presidente de la República y su Gobierno será absolutamente respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas en esta jornada electoral”, respondió.

Al llegar acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña y sus hijos a la escuela “El Pipila” de la casilla 4990, el Primer Mandatario dijo que “México vive una jornada histórica ya que trata de la elección más grande que México haya vivido en su historia por el número de cargos que están en disputa, por el número de candidatos que participan, por el número de observadores que tendrá este proceso, por el número de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que también están participando en esta jornada”.

Detalló que seguirá a detalle cómo transcurre la jornada electoral y manifestó que tiene el reporte que la mayoría de las Casillas fueron instaladas en el país.

“El proceso transcurre de manera ordenada, pacífica, en un clima de gran armonía social, lo cual yo celebro y aprecio. Habremos de estar muy atentos al desarrollo de esta jornada electoral. El Gobierno de la República ha puesto toda la disposición con la autoridad electoral, a fin de contribuir y garantizar que esta jornada electoral sea una, repito, pacífica, ejemplar y que se traduzca en una fiesta de la democracia”, enfatizó.

En un breve mensaje después de emitir su sufragio, Peña Nieto expuso que esta es una jornada en la que muchos jóvenes por primera vez estarán votando, ya que son más de 12 millones de jóvenes por primera vez habrán de votar en esta jornada electoral.

Reiteró que confía en que la jornada transcurra y siga transcurriendo en un clima de civilidad, de armonía, de orden y lo que resulte de todo este proceso electoral sea para bien de México.