AMLO: Vamos a construir una verdadera democracia, no una dictadura

El virtual presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que durante su gobierno se construirá una verdadera democracia, no una dictadura y, a pesar de que se vislumbra que tenga mayoría en el Congreso de la Unión tras las elecciones, será respetuoso del Poder Legislativo y Judicial, así como de la soberanía de los estados.



En entrevista con el programa Despierta de Carlos Loret de Mola, el político tabasqueño subrayó que respetará las libertades de todos los mexicanos.

“Queremos diversidad, pluralidad, el que podamos disentir de un ambiente de libertad. Vamos a garantizar la libertad de manifestación de ideas, críticas, religiosas, todas las libertades, vamos a hacer valer la justicia”, señaló a quienes tienen dudas sobre él.

Expresó también que el poder es una tentación cuando no hay principios. “No me voy a marear” y “a pesar de que tengamos mayoría en el Congreso, no vamos a llevar a cabo ninguna acción contrario al interés general”.

López Obrador reiteró su llamado a la reconciliación y unidad del pueblo mexicano.

“La gente nos dio todo el apoyo y su confianza. Es lo que nos está pidiendo, que no les vaya a fallar, que no termine en decepción, eso que significa la esperanza de un cambio verdadero”.

No voy a fallarle ni traicionar la confianza que están poniendo en mí.

“Estoy tranquilo, son graves los problemas nacionales, tengo voluntad para enfrentar estos retos”, añadió.

Reunión con Peña Nieto

López Obrador confirmó que este martes se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional a las 11:00 horas.

Relató que su llamada con el mandatario fue respetuosa e incluso él le propuso que fuera en Palacio Nacional y no en la residencia oficial de Los Pinos.

“Se portó muy respetuoso, porque él me felicitó aunque todavía formalmente no soy presidente electo, (pero) me dio trato de presidente electo”, dijo.

Indicó que le Peña Nieto “ofreció apoyo para tener todos los elementos durante el periodo de transición y poder laborar nuestro programa a partir de la cooperación del gobierno actual”.



Yo soy respetuoso de su gobierno hasta que termine su mandato.

“No vamos de ninguna manera a enfrentar al gobierno actual, tenemos que actuar en unidad para que esta transición se dé sin sobresaltos para que haya confianza, ni haya problemas económicos ni financieros, que termine bien el gobierno de Peña Nieto y podamos iniciar con estabilidad económica, financiera y política”, afirmó.

Meade y Anaya

López Obrador señaló que buscará reunirse con los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya con el fin de “buscar la reconciliación para sacar adelante al país, ese es el propósito, dejar a un lado las diferencias”.

Sobre Meade, expresó: “Lo respeto mucho, tengo muy buena impresión de Meade, es una gente buena, bien intencionada, no era su tiempo, en la política es de tiempo, cuando la gente ya estaba buscando un cambio verdadero”.

Y Anaya “se portó muy respetuoso, me felicitó, reconoció que habíamos triunfado y yo ofrecí buscarlo para platicar, lo mismo con el candidato Meade, él me habló primero con el mismo propósito”.

Los voy a buscar a su momento, procurar hablar para detallar puntos de vista, tenemos que hablar con todos, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tenemos adversarios, no nos ofendimos mucho en la campaña, no nos pasamos en la raya”, agregó.

Gobierno se apretará el cinturón

El virtual ganador de la elección presidencial replicó que uno de sus objetivos es combatir la corrupción y anunció que habrá plan de austeridad.

Dijo que es momento de que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo. “Habrá disciplina financiera, administrativa, no habrá déficit, vamos a ser rigurosos, nos va a alcanzar porque nos vamos a apretar el cinturón, llegó el momento que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo”.

“Vamos a combatir la corrupción y habrá plan de austeridad, aunque nos quedemos sin camisa; estoy dispuesto a dar la camisa para que tengamos los recursos y podamos impulsar el desarrollo y que haga justicia en el país”, declaró.

Amnistía

Sobre este punto, dijo que se elaborará conjuntamente un plan para conseguir la paz en el país.

“Vamos a invitar a personajes en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, especialistas, vamos a platicar con familiares de víctimas de la violencia, dirigentes religiosos, especialistas para tratar el tema tan preocupante de la violencia en México”.

Señaló que definirán una política en materia de seguridad y derechos humanos. “Y no descartamos ninguna opción ni alternativa, pues el fin último es la paz del país”.

Reforma educativa y TLCAN

Reiteró que suspenderá la reforma educativa, pues considera que dañó al magisterio, “a los maestros, a los que siempre habíamos respetado y a cambio de esta situación nos vamos a poner de acuerdo con ellos, padres de familias y especialistas sin afectarlos”.

Sobre el TLCAN, dijo que será otro de los temas que abordará este martes con Peña Nieto y llevará una propuesta.

Familia

López Obrador aseguró que sus hijos y esposa Beatriz Gutiérrez no participarán en su administración.

Mis hijos no estarán en el gobierno. No habrá nepotismo

Mientras Beatriz Gutiérrez “no quiere asumir el papel de primera dama, ella va ayudarme en asesoría, en lo más personal, íntimo, quiere ayudar a todo lo relacionado con la cultura, que se rescate nuestra memoria histórica”.

“Es una literata, le importa hace materia, dará clases y trabajando como investigadora”, apuntó.