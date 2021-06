Fósiles, nepotismo, juniors y familias llegan a San Lázaro

A la LXV Legislatura llegarán fósiles del Poder Legislativo, líderes eternos émulos de Fidel Velázquez y del nepotismo; juniors hijos de gobernadores, y personajes acusados por presuntas irregularidades.

➡️ INE termina conteo de actas; Coalición Juntos Haremos Historia gana 121 distritos y Morena, 64

Para muchos de los 200 diputados de representación proporcional (los otros 300 son de mayoría relativa, para un total de 500) estas son las cartas de presentación, las características que los llevan a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, gracias espacios que los partidos políticos tienen derecho por ley y que son candidaturas asignadas por dedazo.

Estarán legislando cuando a partir del próximo 1 de septiembre se instale la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y comiencen los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones.

Están los casos de los eternos líderes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, desde que fundó al PT en 1990 no ha dejado de ser su dirigente, senador, diputado, coordinador y nuevamente regresa a la LXV Legislaturas; Lo mismo Pedro Vázquez, actual representante ante el INE.

Alberto Anaya, pese a sentencia del TEPJF, se mantiene como el líder nacional del partido / Foto: Daniel Galeana

Casos tan cuestionados y polémicos desde el momento que se anunciaron las fórmulas plurinominales en el CEN del PRI, el matrimonio del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira con Carolina Viggiano, secretaria general priista. Rubén hermano de Humberto, también ex gobernador y acusado en diferentes ocasiones y detenido y puesto en libertad en España en 2016 por presunto blanqueo de recursos.

Apenas en la LXIII Legislatura concluyó su gestión legislativa otro eterno líder priista Emilio Gamboa Patrón, pero recomendó a su vástago para seguir sus pasos: Pablo Gamboa Miner.

Otra expriista y ahora militante de Movimiento Ciudadano, es la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que ha sido senadora, diputada federal, local y presidenta municipal y nuevamente regresa a San Lázaro.

Foto: Alejandro Aguilar

También la que cambio de bando político fue la exgobernadora de Zacatecas, antes perredista y ahora emecista Amalia Garcia Medina, que por cierto su hija Claudia Corichi Garcia también ha sido diputada federal, por lo que sigue la dinastía en el Congreso de la Union.

También por Movimiento Ciudadano llegan a San Lázaro Agustín Basave Alanis, hijo del exdirigente nacional perredista Agustín Basave; su correligionario Jorge Álvarez Maynez, que luego de dejar pasar una legislatura, vuelve como diputado plurinominal.

Por el Verde Ecologista de México, otro eterno cacicazgo es Carlos Alberto Puente, que de senador de la República se enlistó para diputado federal y nuevamente será reelecto gracias a la vía plurinominal para cumplir 12 años como legisladora de manera ininterrumpida, ello sin importar las denuncias que hay en contra de ese partido por violar las leyes electorales al pagar a influencers para realizar campaña a su favor en plena votación.

Un pariente más, del clan familiar de los Monreal Ávila, es Magdalena Núñez Monreal, que llegará a la Cámara de Diputados a partir del próximo septiembre.

Magdalena Núñez (PT). Fotos: El Sol de Zacatecas

Morena con Yeidckol Polevnsky, ex secretaria general de Monreal y que es investigada por el INE y por la Fiscalía General de la República, por presunto mal uso de recursos (398 millones), también tiene asegurado un lugar en San Lázaro, pese a los antecedentes. Otro familiar es Miguel Torruco Garza, hijo de quien fuera secretario de turismo, Miguel Torruco Márquez; así como Dulce María Silva Hernández, esposa de César Yáñez Centeno, quien fue por muchos años fue encargado de comunicación social del Ejecutivo federal, es actual titular de Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia.

La Iglesia Luz del Mundo tiene a sus representantes populares en las personas de Emmanuel Reyes Carmona y Hamlet García Almaguer, cuyo líder Naasón Joaquín García está encarcelado en Estados Unidos acusado por abuso sexual.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Personajes que han sido parte del Poder Presidencial, es el caso de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien se fue del PAN y posteriormente busco fundar un partido y al no lograrlo regreso como panista; un candidato más es Santiago Creel, ex senador y ex titular de Gobernación cuando Vicente Fox fue presidente de México.