Elecciones 2024: ¿quiénes aspiran a ser candidatos a jefe de Gobierno de CDMX?

La carrera electoral para el 2024 ha iniciado. Claudia Sheinbuam y Xóchitl Gálvez fueron las elegidas por sus partidos y coaliciones en sus encuestas internas y podrán representarlos para contender por la presidencia el próximo año, sin embargo, hay más cargos importantes que se disputarán, entre ellos el de jefa o jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Algunos funcionarios ya comenzaron a destapar sus intenciones, mientras de otros se habla que podrían competir por el cargo, aunque sólo es tentativo.

Aspirantes a la candidatura de jefe/a de Gobierno de la CDMX

Ricardo Monreal

El excoordinador de bancada de Morena en el Senado se destapó el pasado jueves para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, luego de que las encuestas internas de Morena no le favorecieron para representar al movimiento de cara a la elección presidencial de 2024.

Con esta decisión, confirmada a El Sol de México por una fuente en su equipo cercano, el senador con licencia se suma a la lista de morenistas que levantan la mano para suceder a Claudia Sheinbaum al frente de la capital.





Ricardo Monreal desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro





Clara Brugada

El mismo jueves 7 de septiembre la alcaldesa de Iztapalapa dijo que pedirá licencia para contender por el cargo de jefa de Gobierno de la CDMX. En un salón del Gran Hotel de la Ciudad de México, dijo que a partir del 15 de septiembre dejará su cargo para dedicarse de tiempo completo a fortalecer la cuarta transformación en la Ciudad de México.

“Vamos a fortalecer la unidad y la lucha de nuestro movimiento, no vamos a permitir que se siembre la discordia”.

En el mismo evento presentó a Raúl Basulto, director de Obras de la alcaldía, como la persona que quedará encargado del despacho.

Hoy anuncié que solicitaré licencia al @Congreso_CdMex para separarme del cargo de alcaldesa de #Iztapalapa a partir del 15 de septiembre. Dejo el cargo con el respaldo mayoritario de la gente y siendo el gobierno mejor evaluado y el más transformador de la #CiudadDeMéxico. pic.twitter.com/jJL4gjLgam — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 7, 2023

Omar Garcia Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dijo para la prensa que él estaba dispuesto para enfrentar cualquier reto haciendo alusión a un posible destape para competir por el cargo.

Para que Harfuch pueda competir por el cargo deberá abandonar su cargo antes del 9 de septiembre, según lo marca la ley Electoral.





Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC). Foto Cuartoscuro





Cuauhtémoc Blanco

El exfutbolista ya actual gobernador de Morelos declaró en conferencia que él estaría encantado de competir por el cargo de jefe de Gobierno.

“Yo he dicho muchas veces que sí me gustaría, pero hay que esperar los tiempos. La verdad sí me gustaría irme a la Ciudad de México y competir, pero primero tendría que pedir autorización, no sé quién más participará, pero a mí sí me gustaría, pero como ha dicho el presidente, serán encuesta cómo se elija”.

Además, el gobernador de Morelos dijo que se mantendrá a la espera y analizará las ventajas de competir.

“Por lo pronto vamos a analizar todos los temas, todos los pros y los contras, porque podemos esperar muchas sorpresas, primero hay que esperar que lleguen los tiempos”.

Foto: Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca





Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc ha mostrado en repetidas ocasiones su interés por convertirse en jefa de Gobierno de la CDMX. Muestra de ello es que el pasado jueves publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una foto donde se dice lista para “quitarle el mando de la Ciudad a Morena”.





Donde sea y con quien sea, ¡estoy lista para arrebatarle la #CDMX a @PartidoMorenaMx y ayudar en el triunfo a quien será nuestra próxima presidenta! ¡Primero fue la alcaldía Cuauhtémoc, en el 2024 será la Jefatura de Gobierno! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/8cqKitpO0z — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) September 7, 2023





Mariana Moguel

La militante del PRI e hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, anunció este viernes sus intenciones para competir por la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Moguel dijo que mañana sábado hará el anuncio formal durante un evento en la capital.