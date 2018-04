Eliminación de pensiones no es venganza, es justicia, le responde AMLO a Fox

Tepatitlan, Jalisco.- 08 abril 2018.- Andrés Manuel López Obrador candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), respondió "uy que miedo, que se serene" a Vicente Fox, quien desde Twitter ha arremetido contra el presidenciable, luego de que le recordará que la única pensión que va a recibir es la de 65 y más.

"Uy que miedo, como decía mi paisano, miren como estoy temblando, uy que miedo. Pues que se serene Fox", contestó durante su discurso en Tepatitlán, Jalisco.

Tras cumplirse 13 años del desafuero contra López Obrador, el expresidente aseguró que la eliminación de las pensiones millonarias es una venganza en su contra.

A lo que el político tabasqueño dijo que Fox Quesada tiene todo el derecho a defenderse, pero que no se confunda porque la eliminación de las pensiones "no es venganza, es justicia, es austeridad. No es posible que los expresidentes de México reciban una pensión de cinco millones de pesos mensuales en total".

López Obrador también desmintió las excusas del exmandatario, quien aseguró que su pensión era igual al sueldo de un subsecretario de estado.