Ellos son los moderadores del segundo debate presidencial, ¡conócelos!

Este domingo 20 de mayo se realizará el segundo debate electoral rumbo a la Presidencia de la República y a diferencia del primero restan un participante menos tanto del lado de candidatos como de moderadores.

Con Margarita Zavala fuera de la contienda, los aspirantes que asisten a la Universidad de Baja California son José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez "El Bronco".

Y serán moderados por los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze.

Mis muy queridos @yuririasierra y @leonkrauze ensayando para el domingo en la UABC. Una publicación compartida de Carlos Puig (@carlospuigs) el 18 May, 2018 a las 12:15 PDT

Yuriria Sierra es la actual conductora del noticiero vespertino de Imagen Televisión, conduce el programa radiofónico en Reporte 98.5, es titular de "Política Ficción", en Imagen Radio y escribe la columna "Nudo Gordiano" en Excélsior.

Previamente fue conductora de "Segunda Emisión de Noticias" de CadenaTres, "Planeta 3 ¡A chaleco!", y editora de "Contextos", suplemento de política en Milenio. Ha colaborado en Nexos, Etcétera y Chilango.



Estudió Ciencia Política en el ITAM y su carrera se ha caracterizado por la soltura e informalidades que le imprime a sus espacios informativos.

Mi @leonkrauze y yo, dándole duro a los ensayos para el #debate... (gran foto 📸de @carlospuigs 👏🏼👏🏼😍😍) Una publicación compartida de Yuriria Sierra (@yuririasierra) el 18 May, 2018 a las 2:17 PDT

León Krauze, hijo del historiador Enrique Krauze, conduce actualmente el noticiero nocturno con mayor rating en Estados Unidos.

Condujo la segunda emisión de W Radio y fue titular de Hora 21 en Foro TV, además ha colaborado en The New Yorker y The Washington Post y sus letras también se han publicado en El Universal, Animal Político, El País y Letras Libres.



Ha ganado seis premios Emmy por reportajes de madres deportadas y el dinero que implica la seguridad fronteriza en EU.