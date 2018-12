Ellos son quienes aspiran llegar a la SCJN

Jacob Sánchez

Esta lista la terna para iniciar el proceso de sustitución del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara como los candidatos a ocupar la vacante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tanto Loretta Ortiz como Celia Maya son cercanas a López Obrador; Ortiz Ahlf fue diputada federal de Morena y coordinó los Foros de Pacificación para crear el Plan Nacional de Paz y Seguridad, mientras que Maya García fue candidata al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, fórmula por la que el tabasqueño ganó la presidencia.

Con el envío de esta terna al Senado inicia el proceso de sucesión en la Corte. Aun cuando Morena es mayoría, López Obrador aseguró que no dará línea a los legisladores para que el nuevo representante del Poder Judicial esté al servicio del Ejecutivo Federal.

“Los senadores libremente van a decidir, estamos también en el terreno de lo inédito, para los que se la pasan diciendo de que no hay cambios, en este caso, cuál era la costumbre de años, una terna, de antemano se sabía, porque el poder Ejecutivo daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla, una farsa, ahora no, ahora saldría la terna, que es una facultad del poder Ejecutivo y decide libremente el Senado, la línea es que no hay línea”, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sin embargo, la terna generó el descontento en la academia y en las organizaciones civiles que han defendido el equilibrio del Pleno de la Corte, que en enero, además, votará a su nuevo presidente.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y uno de los especialistas más consolidados ne la composición del Pleno de la SCJN, condenó que el Ejecutivo haya propuesto a dos mujeres que “-más allá de su trayectoria y capacidad jurídica- sean abiertamente militantes” y simpatizantes del movimiento que encabeza López Obrador.

Sobre Juan Luis González, el académico apuntó que si bien hay una cercanía con el presidente no está afiliado a Morena.

“Más allá del mérito de la trayectoria de las personas es un error llevar a los partidos políticos a la Corte, en este caso concreto, a pesar de que debería haber más ministras en la Corte, me parece que la balanza debe inclinarse hacia González que tiene una formación constitucionalista impecable”, dijo.

González ha tenido una trayectoria judicial. En enero, cuando aún era candidato a la Presidencia, López Obrador incluyó a González Alcántara en la terna para la Fiscalía General. Es abogado por la UNAM y tiene una especialidad en Finanzas Públicas. Cuenta con un máster en derecho civil y familia y un doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, entre otros estudios.

Fue magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, presidente de ese tribunal y del Consejo de la Judicatura capitalino, así como magistrado adscrito a la Cuarta Sala Familiar del TSJ.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que con la terna que enviará el Ejecutivo “se pierde una oportunidad histórica de generar un proceso abierto que permitiera una integración a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas”.

El colectivo #SinCuotasNiCuates consideró que los perfiles carecen independencia e imparcialidad y acusó que el proceso alrededor de la renovación en la Suprema Corte ha sido opaco y “genera serias dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal, lo que pone en entredicho su independencia”, así como sus méritos y capacidades para desempeñar el cargo que dejó el ahora ministro en retiro José Ramón Cossío.

En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo que acelerarán la elección del ministro para que antes de que concluya diciembre el Pleno de la Corte tenga a sus 11 miembros y pueda elegir a su próximo presidente sin temor a empatar más de 30 veces como sucedió hace cuatro años por la falta de un integrante.

Monreal Ávila reviró las críticas de distintos sectores: “el hecho de que participes políticamente en un partido no te exime, no te excluye, no te descalifica para participar en un órgano jurisdiccional o en un órgano de otro tipo, de carácter público”. (Con información de Gabriela Jiménez)