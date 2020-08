Emilio N revela que Anaya recibió más de 6 mdp por orden de Videgaray

Emilio N, exdirector de Pemex, reveló que entregó más de 6 millones de pesos al el excandidato presidencial Ricardo Anaya por orden del excanciller Luis Videgaray.

En la denuncia que el ex director de Pemex, Emilio N interpuso ante la Fiscalía General de la República, señala que las negociación con legisladores del PAN, no se trató de una negociación, sino claramente fue una "extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona", con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales.

En su declaración Emilio N refiere que el grupo de estas extorsiones estaba encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién hoy gobernador de Querétaro, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, y se llevaron a cabo en las oficinas de Marina Nacional.

FOTO: GABRIELA PÉREZ / CUARTOSCURO

Refiere que en diversas ocasiones, las exigencias de legisladores de oposición, eran de un primer momento de 50 millones de dólares, para dar su voto en favor de la reforma energética.

En su denuncia , el ex director de Pemex, afirma que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, señalan en la denuncia Emilio N.