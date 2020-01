Empresa de medicamentos oncológicos intentó chantajear al gobierno federal, acusan

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez-Gatell, acusó que una empresa fabricante de medicamentos oncológicos ha intentado chantajear al gobierno federal y a la industria privada con ya no fabricar dichos insumos.

Explicó que los órganos fiscalizadores ya tienen conocimiento de las irregularidades de la empresa y se procederá conforme al derecho.

“Esta compañía, que fue sujeta de una sanción sanitaria por no tener las adecuadas prácticas de manufactura, tiene hoy cerradas algunas líneas de producción, precisamente de fármacos oncológicos, ¿qué es lo que está haciendo esta compañía? Seguir chantajeando y está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos, esto no solamente en el sector público, sino que ya empezó a chantajear a entidades privadas con que no les va a dar medicamentos, porque por culpa del gobierno según esta compañía, no se pueden liberar estas líneas de producción”, reclamó previo a una reunión del gabinete de salud y los directivos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lopez-Gatell evitó dar el nombre de la empresa para no violar el debido proceso, pero cabe recordar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recientemente sancionó a PISA por no cumplir con los estándares de fabricación de metotrexato para atender el cáncer infantil.

Ante ello, Grupo PISA cerró sus instalaciones en la Ciudad de México y aclaró que no les fue detenido ningún lote, por lo que seguirían con la distribución del medicamente fabricado antes de la disposición realizada en mayo del 2019.

El subsecretario de prevención y promoción de la salud reclamó que la empresa no está interesada en modificar las fallas en su manufactura, porque está apostando a otros campos en las plantas sancionadas.

“¿Cuál es la realidad?, esta compañía ya no está interesada en hacer modificaciones en las líneas de producción, en las plantas que están sancionadas, porque le está apostando a otros mercados en una nueva planta que está en proceso de construcción”, señaló.