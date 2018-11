Empresarios serán parte del consejo asesor de AMLO

Andrés Manuel López Obrador aceptó formar un Consejo Asesor Empresarial en la Presidencia de la República, a petición de los magnates que ayudarán al Banco de Bienestar a distribuir los programas sociales de su gobierno.

Ayer, durante una reunión que sostuvo con los propietarios de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Banorte, Carlos Hank González, así como con Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Ángeles, Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, dueño de Bio-Papel, Sergio Gutiérrez, presidente de la empresa DeAcero, y Miguel Alemán hijo, presidente Ejecutivo de Interjet, les "tomó la palabra".

"Ayer me reuní con unos empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor, un consejo asesor del presidente", anunció en un video de su cuenta de Twitter.

Los empresarios estarán coordinados por el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y sostendrán encuentros privados con López Obrador cada dos o tres meses.

El tabasqueño celebró que ha convencido a los hombres empoderados de ayudar a los más necesitados y caminar hacia la fraternidad, para un gobierno de todos, de ricos y pobres.

"Vamos a atender a todos, porque este es un gobierno para ricos y para pobres, pero estoy convenciendo, me gusta mucho la palabra fraternidad, no solo es la justicia, no solo es la fraternidad, es convencer a todos que debemos atender primero a los más necesitados y por el bien de todos, primero los pobres", sostuvo.





