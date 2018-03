En 2006 tuve que tragarme un sapo: Pablo Salazar

El candidato independiente al Senado de la República y exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, en una autocrítica, subraya tajante que la designación del candidato al gobierno del estado en 2006 fue obra de Andrés Manuel López Obrador, quien era candidato a la Presidencia de la República; al mismo tiempo señala que hoy la “dádiva” propia de las campañas electorales se ha institucionalizado.

Ha sido un sapo que me he tenido que tragar. Me hubiera gustado Rubén Velázquez, era el proyecto, no sé si iba a ganar o no, pero ya era el candidato del Consejo Político del PRD, lo había nombrado, es un buen amigo, pero no es carismático. Pero le llegó el mensaje del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de que no lo quería de candidato, porque él, un poco como lo que está pasando hoy, quería nutrir su movimiento con los desprendimientos del PRI. Así lo dijeron, vamos a llamar al que pierda la elección interna del PRI, le dijeron, ya hablamos con Juan Sabines y con Aguilar Bodegas el que pierda va a ser el candidato.

Entrevistado por El Heraldo de Chiapas , el exgobernador responde sin temor a los cuestionamientos sobre su pasado en la administración local y sus anhelos en caso de ganar las elecciones de este 1 de julio. Dice que meter a Marichuy a la contienda presidencial era reposicionar el tema indígena.

¿Qué lo motivó a regresar a la política?

Dice un amigo mío que hoy la política es un deporte de alto riesgo; me animaron varias cosas, en primer lugar la reforma constitucional que hoy permite a una persona ser candidato sin partido; era impensable para mi poder ser candidato de un partido, porque hoy todos los partidos tienen dueño; esto me dio una gran oportunidad.

Quería calarme en las comunidades hasta donde había hendido el diente de la persecución mi imagen, quería ver a los ojos a la gente y me fue muy bien, fueron 83 mil firmas, no hubo ningún rechazo; tengo 63 años, tengo vida, energía y considero, la capacidad para aportar algo a la política, no me considero entre loslongevos en la política.

Destaca que habrá mucho dinero, en un estado en donde cada día de los 365 del año se entregan despensas, se ha envilecido a la sociedad, mediante la institucionalización de la dadiva; antes la dádiva sabíamos se hacía presente en las campañas, ahora no, ahora esta presentes todos los días, si a eso le añades todos los programas asistencialistas que hay en gobierno, que paralizan a la gente, porque cuando alguien les dice que van a perder eso los paralizas, la gente ya no quiere trabajar. Le hemos errado rotundamente a la política social del país, ha sido un fracaso total, ahora hay más pobres, y la política social era para sacar al pobre de la pobreza para mejorarlos, pero no se ha logrado y están anclados en la pobreza, el asistencialismo no está ayudando resolver el problema social en México, en ese contexto es donde vamos a competir.

Algo está mal, para ser candidato senador se necesita 70 mil firmas, para ser gobernador se requieren ocho mil firmas, para constituir un partido en Chiapas es necesario tener ocho mil firmas, algo hay que afinarle ahí. En las federales es la primera vez, se registraron como 80 al final quedamos siete.

¿Algún tema como primordial para el Senado?

El tema de la política social, son varios, me preocupa el tema del extractivismo irracional en Chiapas, lo de las mineras me gustaría trabajar en un marco regulatorio mejor para las comunidades, que se beneficien, me imagino debatiendo ese tema con Napoleón Gómez Urrutia en el Senado, es un tema interesante; más recursos a ciencia y tecnología porque no se invierte en eso.

¿Sobre los acuerdos de San Andrés?

Ahora hay temas, incluso platique con un experto zapatista, y hay reformas de gran calado y me dicen que están muy arriba de San Andrés, creo que hay que hacer una revisión de los acuerdos de San Andrés. Tengo mi propia interpretación de porque el EZLN apoyó a ¡Marichuy, me hubiese gustado que le hubiera ido mejor.

Meter a Marichuy era reposicionar el tema indígena, hay tenemos el tema de Oaxaca, que tanto le ha servido la elección por usos y costumbres, tenemos algo que hacer para evitar que otra vez en Chiapas se cuenten votos y muertos. Oaxaca tiene una legislación de eso, y el gran experto en ese tema y fue asesor del EZLN, es Adelfo Delfino.

¿Qué balance tiene de su propia gestión como gobernador de Chiapas?

Prefiero atenerme al juicio de la sociedad, entre ellos mis críticos, sin embargo en mi fuero interno me queda la satisfacción de haber incrementado el patrimonio de Chiapas con grandes obras de infraestructura, hubiera deseado que sobre esos pilares se hubiera construido el progreso, el futuro de Chiapas. Lo que me inspiro fue el estudio del tecnológico del 20-20, que decía que Chiapas era el estado menos atractivo para inversiones, por falta de infraestructura, entonces sobre eso trabajamos, pero se truncó con la administración que siguió.