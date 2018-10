En 2006 votos favorecieron a Calderón, revira Carlos Ugalde a Roberto Madrazo

Ante las declaraciones del ex candidato presidencial priísta, Roberto Madrazo Pintado; el que fuera presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez, aseguró que en el 2006, “actas oficiales que tuvo el PRI decían que el candidato con más votos era Felipe Calderón”.

En entrevista con El Sol de México, Luis Carlos Ugalde, indicó que en ese momento el PRI y Roberto Madrazo jamás expresaron un punto de vista diferente y “ni impugnaron los resultados con base a las aseveraciones que hoy hace Madrazo”.

Política AMLO le ganó a Calderón, revela Madrazo 12 años después

Dejo claro que 12 años después, “yo no conozco todavía un video, una evidencia o una fotografía donde se sugiera donde se muestre que haya existido algún tipo de manipulación de los resultados de aquella elección”.

“De tal forma que la evidencia y la historia, están dando razón a los resultados que dio el IFE de ese entonces y que no corresponden en lo más mínimo con lo que está diciendo Roberto Madrazo”, declaró.

Ugalde Ramírez aseguró que las mismas actas que tenia el PRI en la elección del 2006, son las mismas que tenían todos los partidos y en ellas se mostraba que Felipe Calderón se ubicaba en un margen muy estrecho arriba que López Obrador”.

Pero “si Roberto Madrazo tenía otras actas creo que debió darlas a conocer en el 2006 y nunca lo hizo; ni lo hizo él, no lo hizo el PRI, no lo hizo nadie”.

Recordó que en el 2007, Roberto Madrazo escribió un libro llamado “La Traición” donde habla de pleitos al interior del PRI y otros temas y “jamás menciona esta tema de que sus actas, que reitero, son las actas oficiales, según él Lopez Obrador iba arriba”.

“No lo dijo él, entonces no hay evidencia de tal aseveración. De tal forma que no hay un sustento empírico de lo que está diciendo hoy responda a alguna evidencia. No hay absolutamente ninguna”, expresó.