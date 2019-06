En contienda del PRI, Ivonne Ortega denuncia amenazas de un exgobernador

La aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, denunció que uno de los ex gobernadores que apoyan a Alejandro Moreno Cárdenas le amenazó a ella y puso en riesgo la integridad de su hijo y su familia.

En redes sociales, Ortega Pacheco publicó un video en donde asegura que toda la evidencia de las amenazas están registradas por su equipo de campaña.

“Lo hago responsable de cada una de sus palabras”, sentenció la política yucateca.

AMENAZAS DE LA CÚPULA



Uno de los ex gobernadores que apoya a Alejandro Moreno me amenazó. Amenazó mi integridad y la de mi familia.



Que le quede claro: yo no le tengo miedo. Seguiré adelante en mi lucha por recuperar al PRI.



Lo hago responsable de cada una de sus palabras. pic.twitter.com/tPhnLmOk3o — Ivonne Ortega (@IvonneOP) June 30, 2019

Expuso que “la cúpula está viendo los mismos números que yo estoy viendo y no dan crédito a lo que se les viene encima”.

Por lo anterior, Ivonne Ortega mencionó que a la cúpula le debe quedar claro que “no la intimidan por lo que hoy más que nunca se debe recuperar al PRI”.

Está la Primera vez que la aspirante denuncia este tipo de actos, después de iniciada su campaña, hasta ahora no se sabe si interpondrá una denuncia.