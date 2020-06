En debate | Desaparecer el Instituto Nacional Electoral

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“Un (mal) ejemplo es el INE, crearon un aparato costosísimo, el aparato de organización de elecciones más caro del mundo, y nunca aseguraron elecciones limpias. Ganamos (la presidencia de la República y las elecciones locales) porque fue una ola, pero los fraudes en elecciones anteriores los permitió el INE. Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián, existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intento de fraude, como cualquier ciudadano. Nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó por la antidemocracia. Se acaban los fraudes electorales, y no es injerencia en el INE”.

Lorenzo Córdova | Consejero presidente del INE

“Yo estoy seguro de que esas declaraciones del Presidente estaban dirigidas a sus subordinados. Es decir, a los funcionarios del gobierno federal que dependen del propio Presidente. A ellos les hizo un fortísimo llamado de atención para decirles que no permitirá que sus funcionarios incidan en las elecciones, y particularmente a aquellos que tienen a su cargo el manejo de recursos y programas federales. Yo creo que fue así. Me llamaría mucho la atención que el Presidente se estuviese dirigiendo a nosotros, porque él sabe que el INE tiene el mandato constitucional para ser el guardián de los principios democráticos. Interpretar que el Presidente está dirigiéndose al INE sería asumir que se está poniendo por encima de la Constitución”.

Córdova explica que estos datos no le perecen al INE / Foto: Roberto Hernández

Pablo Gómez | Vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados

“Morena no quiere poner a las autoridades electorales, pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo y que sigan poniendo a los consejeros electorales. Nosotros, para empezar, lo que vamos a proponer es cambiar todo el andamiaje y cambiar los métodos; que desaparezca el Consejo General de INE, no sólo reducirlo. Propondremos convertir al INE en lo que siempre debió haber sido: un organismo técnico y no político. Debe ser técnico e imparcial”.

COPARMEX

“Defender al INE es defender la democracia, y sólo podremos construir una mejor si tenemos instituciones sólidas y comprometidas con hacer la política un espacio para el bien común”.

Porfirio Muñoz Ledo | Presidente de la Cámara de Diputados

“No hay que caer en la tentación de algunos lambiscones que pueden querer entregarle al gobierno como un trofeo la sujeción del Instituto Nacional Electoral (INE). Un órgano electoral debe ser nombrado por consenso, porque por votación gana el partido mayoritario y pierde legitimidad el órgano. Yo veo en algunos sectores de Morena alguna tendencia un poco obsesiva de nombrar a los consejeros; lo oí en varios compañeros, esto es un error histórico y una tontería política porque nada conviene más a la Cuarta Transformación que un órgano independiente. Los excesos se corrigen mediante (...) la constitucionalidad del tema".





Foto: Cuartoscuro

Yeidckol Polevsky | Secretaria general de Morena (2017)

“El INE deja mucho que desear. Cuesta demasiado dinero para lo que está haciendo”.