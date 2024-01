En Debate | ¿Desaparecer órganos autónomos?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Voy a mandar una iniciativa de reforma con la que buscaré que desaparezcan organismos autónomos pues no sirven para nada. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”.

José Medina Mora, presidente de Coparmex

“La desaparición de organismos autónomos significaría un retroceso democrático para México. Eliminarlos sería borrar los avances que hemos logrado durante décadas para contar con organismos que equilibren el poder, garanticen la gobernabilidad y el respeto al Estado de Derecho".

Sociedad No nos tiembla la mano para defender al instituto: Adrián Alcalá, nuevo presidente del Inai

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia

“Yo pienso, como el presidente, que es muy importante hacer una evaluación de todos estos organismos autónomos. Muchos de ellos tienen sueldos mayores que las del Presidente de la República, se ampararon para no bajar sus sueldos y eso me parece que no es correcto. Creo que finalmente es recurso público que se podría estar utilizando en momentos difíciles para otras acciones”.

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI

“Respeto pero no comparto el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que enviará una iniciativa para desaparecer los organismos autónomos, como el propio INAI. Por supuesto que no combatimos la corrupción, la visibilizamos (…) El INAI visibiliza la cosa pública, le permite a las personas ejercer su derecho (a la información) y lo utiliza”.

Alejandro Armenta, senador por Morena

“El Inai y la SFP comparten objetivos y actividades, por lo que existe la posibilidad de que el Instituto sea absorbido por la Secretaría para que exista sólo un ente responsable de la transparencia de la información pública, así como la protección de datos personales en México.”

Julieta del Río, comisionada del INAI

“(A las) 20 mil personas que solicitaron información se les vulneraron sus datos (…) ¿Por qué no querer que una institución que lo único que hace es abrir las puertas para que la gente conozca lo que se hace con los recursos públicos? Que se pueda decir lo que se hace en seguridad, salud, o sea son los más recurrentes; pero gracias al INAI conocemos el caso de Segalmex, gracias al INAI se conocieron otros casos del pasado, no es un tema privativo contra el actual presidente”.

Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado de Morena

“El Inai es un símbolo del “lampedusianismo” de la época neoliberal, pues se consolidó como un instituto de “cuates” al servicio de los partidos políticos, cooptado por ellos mismos al imponer como comisionados a sus amigos. El Inai ha dado todo lo que podía dar, si es que en algún momento fue útil, sin embargo, los gobiernos corruptos neoliberales, especialmente los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se encargaron de irlo desmantelando poco a poco mediante trapacerías”

Mexicanos contra la Corrupción

“Nos posicionamos con claridad y firmeza: no da igual que el INAI exista o no. Sin el INAI y su Pleno completo, los recursos de revisión —que son la herramienta con la que los ciudadanos podemos inconformarnos cuando una autoridad se niega a entregar información pública o la esconde bajo argumentos como la supuesta declaración de inexistencia o el secreto de la seguridad nacional—, no podrían resolverse.”