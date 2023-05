En Debate | ¿Perdimos a la Suprema Corte?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

““Yo creo que siempre (la SCJN) ha estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente se conoce como la oligarquía que es el poder de los ricos. Y la Corte como se dice coloquialmente ya la perdimos”.

Alberto Pérez Dayán, ministro de la Corte

"Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, nada nos va a doblar".

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz

“El uso de ataúdes contra la SCJN fue en ‘sentido figurado’. Se trata de un símbolo para mostrar la inconformidad con las decisiones del Máximo Tribunal y no es apología de la violencia. Sólo se expresó la molestia del pueblo por la actuación de la Corte al tomar partido por los conservadores y bloquear las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.”

Instituto Mexicano para la Competitividad

“Con esta acción el Poder Judicial demostró que es un contrapeso efectivo en el ejercicio del poder y además protege a otro contrapeso en el aspecto de la democracia.”

Ricardo Monreal, senador por Morena, coordinador de Morena en el Senado

“El rechazo de la Corte al decretazo presidencial no es un desacato, y no existe una confrontación entre el presidente López Obrador y la SCJN. No hay ningún desacato, porque se acata la invalidez de un decreto. Pero, se emite un decreto nuevo, que contiene más elementos y que lo convierte en un acto bajo el principio de legalidad del presidente de la República”.

María Marván Laborde, académica

“Las resolución es muy importante por el tema de la transparencia, pero también el tema de los procedimientos que se deben seguir para la adquisición de cualquier cosa por parte de las instituciones públicas.”

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

“(tras la resolución de la SCJN, emitió un nuevo Decreto que precisa:) “Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

“Presentamos un recurso contra el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y de 3 aeropuertos, son seguridad nacional e interés público. El Gobierno de México emitió este decreto a pesar de que la Suprema Corte invalidó el jueves (18) un acuerdo que el Ejecutivo publicó en noviembre de 2021 “que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”.