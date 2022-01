En Debate | ¿Testamento político?

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo Presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad”.

Pedro Salazar Ugarte

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

“El testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador es una anécdota, una ocurrencia, una provocación, para algunos una buena idea, pero nada más. No obliga a nadie y no tiene validez jurídica alguna”.





Ignacio Mier

Diputado por Morena

“No se puede desdeñar, lo dijo el Presidente de México, sería una irresponsabilidad pública y política no tener considerado un testamento político. ¿Quién es el notario?, el pueblo de México, ellos son los mejores notarios y el testamento está dirigido al notariado nacional que son las y los mexicanos”.

Guadalupe Acosta Naranjo

Expresidente del PRD

“Una sola observación Presidente. Somos una República, no una Monarquía. La ausencia de un presidente se norma por la constitución, no por su testamento. Que siga recuperándose”.





Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno de la CdMx

“Garantiza testamento político continuidad de 4T. En la Ciudad de México está garantizada la continuidad de la cuarta transformación. México cambió en 2018 y hoy, a tres años de esta consolidación de la 4T, México es muy distinto al que teníamos hace tres años”.





Kenia López Rabadán

Senadora del PAN

“Es una burla para los mexicanos, pareciera que el Presidente, como vive en un palacio, se siente rey. Está alejado de la realidad de los mexicanos, piensa que puede hacer lo que en Venezuela o Cuba. Aunque no es un deseo que él falte, la ley prevé qué seguiría en ese supuesto. No existe esa herencia política, ¡que ya deje de fantasear! Que viva en un palacio no significa que sea un rey. Es un servidor público y como tal debería de comportarse”.





Jenaro Villamil

Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano “Cuando un mandatario, un líder menciona un ‘testamento político’ habla de la continuidad del cambio, de mantener el mandato recibido por los votantes en caso de ausencia. Lo demás son especulaciones vulgares, a la altura de las miserias y del zopilotaje”.





Alejandro Madrazo Lajous

Académico del CIDE

“El ‘testamento político’… ¿Así o más burdo el patrimonialismo del cargo público que anida y fermenta en la cabeza de nuestro Presidente? (Y de buena parte de la clase política, hay que decirlo)”.