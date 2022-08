En Debate | ¿Un gobernante no puede salir a divertirse?

La primera ministra de Finlandia salió de vacaciones, fue a conciertos de rock y se difundió un video donde se le ve desenfadada bailando. Y la opinión pública se dividió sobre si debe tener esa clase de fiestas la funcionaria.





Sanna Marin

Primera ministra de Finlandia

“No hice nada ilegal. Quiero mostrar que hay gente normal con vidas normales en estos trabajos. Tengo una vida familiar, tengo una vida laboral y tengo tiempo libre para pasarlo con mis amigos. Más o menos lo mismo que mucha gente de mi edad. Espero que en el año 2022 se acepte que incluso los tomadores de decisiones bailen, canten y vayan a fiestas”.

Josua Fagerholm

Experto en marketing político

“El episodio es potencialmente perjudicial para la reputación de Finlandia y para la confianza del público en los políticos finlandeses. Creo que es importante que nuestros políticos sean respetables y gocen de la confianza del público. Así que no creo que sea una buena mirada”.





Kremlin, gobierno de Rusia

Comunicado

“La gobernante de Finlandia estuvo en una fiesta donde se consumieron drogas”.

Mateusz Morawiecki

Primer ministro de Polonia

“La primera ministra tiene motivos para estar feliz porque Finlandia se ha unido a la OTAN, enemigo número uno de Rusia”.





Aleksi Valavuori

Animador de la TV finlandesa

“Esta es la primera ministra de Finlandia Sanna Marin. Algunos han dicho que es genial... tal vez entre otros adolescentes. ¿Pero un líder responsable para un país en crisis? Ella es, con mucho, la PM más incompetente que hemos tenido. No sabe nada. Por favor tome su chaqueta de cuero y renuncie”.





Anu Koivonen

Profesora de estudios de género en la Universidad de Turku de Finlandia

“No creo que el género sea un factor decisivo en el alboroto por el video filtrado. La fiesta en sí no es un gran problema, pero el hecho de que el video filtrado pudiera verse como un lapso de juicio por parte del primer ministro en términos de las personas con las que se rodeó. Que no se contuvo en una compañía donde no puede confiar en todos en la habitación. Creo que ese es el problema principal en este momento”.

Fiona Patten

Política australiana

“Si desahogarse en una fiesta es lo peor que ha hecho su primera ministra, entonces es un país bastante afortunado”.





Dayenne Meijer

Psicóloga de Ámsterdam

“Es mi opinión que nadie debería tener que dejar de divertirse porque tiene un determinado puesto o trabajo. Creo que mientras esté fuera de horario, se le debe permitir disfrutar y ser su propia persona (dentro de los límites de la ley)”.





Anónimo

Ciudadano en Twitter

“Finlandia sufre precios de electricidad récord, falta de atención médica y profesionales de atención a personas mayores, ¡y así es como nuestra líder pasa su tiempo!”. Mientras ella baila, la deuda del país es de 134 mil 300 millones 130 mil 518.10 euros”.