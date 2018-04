En el debate salí de la calumnia ileso, la libramos: AMLO

Ixtapaluca, Edomex.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), dijo que los embates de Ricardo Anaya no le afectaron en las preferencias electorales y al final del debate "salí de la calumnia ileso, la libramos".



Al finalizar un mitin en Ixtapaluca, Estado de México, el político tabasqueño aseguró que después del debate ya no tiene "techo", pues las encuestas, de las cuales no citó la fuente, lo colocaron con más del 50% en las preferencias electorales y prevé alcanzar un 70%.

"No hay techo, en la última encuesta eran 48%, ahora debemos estar más del 50%, pero no hay todavía techo, podemos llegar hasta el 70%. No estoy exagerando", afirmó.

Pese a que esta mañana la encuesta de un periódico nacional colocó como puntero a Anaya, abanderado de "Por México al Frente", López Obrador se declaró ganador del debate y negó que los cuestionamientos del panista hayan mermado en su popularidad.

Además, anunció que de llegar a la Presidencia de la República, reducirá el número de altos funcionarios públicos, por lo que en la Cámara de Diputados pasarán de 500 a 300 legisladores.