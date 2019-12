En el país no hay narcoterrorismo, afirma Sánchez Cordero

En México no operen grupos narcoterroristas como lo declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"No me gustaría, ni tampoco acepto, la terminología narcoterrorismo; tenemos sí grupos criminales, sí delincuencia organizada, sí cárteles de la droga, pero todo dentro del marco de delincuencia, no narcoterrorismo", afirmó.

Externó que el concepto jurídico es importante, “por eso es tan importante cuidar las palabras y no decir que son narcoterroristas porque entonces si actualizamos la Carta de Naciones Unidas”.

“En cuanto tú dices que un país tiene terrorismo se actualiza (la Carta de Naciones Unidas) para que en legítima defensa, actuar en consecuencia, eso no es (en México), ni es terrorismo”, explicó.

El pasado 26 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

"Serán designados ... He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. ¿Sabes?, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos en ese proceso ", dijo Trump en una entrevista.

Al nombrar formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el gobierno estadounidense podría sancionar a quien apoye materialmente o con recursos a los criminales que ingresen al país y también podría bloquear los activos de los grupos.

Al respecto, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, enfatizó que es “inconveniente e innecesario”, declarar como narcoterroristas a grupos del crimen organizado en México.

“Narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, se declara, se determina, a un grupo terrorista, entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa, eso por supuesto México jamás lo aceptaría”, externó.