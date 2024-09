En este gobierno no hubieron desaparecidos, tortura ni masacres: AMLO sobre Fuerzas Armadas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno no existieron violaciones a derechos humanos como desaparición forzada, tortura o masacres por parte de elementos de las Fuerzas Armadas.

En uno de sus últimos mensajes como titular del Ejecutivo federal del país, AMLO agradeció a las y los integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional por obedecer la orden de no violentar derechos humanos:

“Les agradezco que se haya cumplido la orden de respetar los derechos humanos. Me satisface mucho que podamos decir que en este gobierno no hubieron, por parte del estado mexicano, desaparecidos, ni se torturó a nadie, no hubieron masacres, no se reprimió a nuestro pueblo”, aseguró López Obrador frente a miles de cadetes del Heroíco Colegio Militar.

Junto al actual mandatario mexicano estuvieron presentes la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; la secretaria de Seguridad federal (y próxima secretaria de Gobernación) Rosa Icela Rodríguez; así cómo los actuales secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional, Rafael Ojeda Durán y Luis Crescencio Sandoval.

Además, por primera vez, se presentaron públicamente a los próximos titulares de las Fuerzas Armadas, Ricardo Trevilla Trejo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de la Marina (SEMAR).





Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México





Durante su participación, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, se comprometió con las y los integrantes de las Fuerzas Armadas del país a que, como próxima Comandante Suprema de esta fuerza, nunca ordenara alguna acción que violente la Constitución o los derechos humanos.

En sus primeras declaraciones ante los próximos mandatarios de la Sedena y de la Semar, así como ante miles de jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar, Sheinbaum expuso:

“De algo pueden estar seguros. Por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo por nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional que vulnere derechos humanos del pueblo”, expresó quien será la primera mujer Presidenta en la historia de México.





Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México





El mensaje de AMLO, así como el de Sheinbaum Pardo, fue de gratitud y compromiso con las Fuerzas Armadas, a quienes mostraron gratitud por su participación en la seguridad civil y en la construcción de grandes obras del actual gobierno como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por mencionar algunos.

“De todo corazón, gracias” afirmó AMLO con la mano en el pecho ante los cerca de cuatro mil cadetes militares.

Previo a los discursos, los funcionarios sostuvieron una reunión privada, para posteriormente ser recibidos en el presídium, en dónde el presidente López Obrador afirmó que no cometió una equivocación en la designación de los titulares de la Semar y Sedena; y apuntó que Sheinbaum también acertó con la elección de sus mandatarios del Ejército y Armada de México.

Es público y notorio lo que hicimos juntos en este sexenio. Las misiones que se cumplieron, tanto por la Marina como por la Defensa (...) Fueron mis dos brazos reconoció López Obrador.





Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México





Con tono de despedida, AMLO también refirió a Claudia Sheinbaum Pardo como la próxima ‘Comandanta” Suprema de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos, y la calificó como alguien “inteligente, preparada, con experiencia en el servicio público, honesta, y algo muy importante, una humanista, una mujer sensible, de buenos sentimientos, de buen corazón”.

El evento, dónde Sheinbaum dijo sus primeras palabras a las Fuerzas Armadas del país, concluyó con un “Viva México” y “Vivan las Fuerzas Armadas” entonado por todos los cadetes, quienes pasaron más de cinco horas parados esperando el evento, situación que llevó a qué algunos requirieran asistencia médica.