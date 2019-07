En gabinete hay envidia y también fuego amigo: Ricardo Peralta

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, admite que hay fuego amigo del gabinete porque le tienen envidia a su jefa, Olga Sánchez Cordero, porque ningún otro integrante tiene el currículum que la ministra en retiro. Y deja claro que ella no renunciará.

Peralta Saucedo explica que hay un viraje en el manejo de la Secretaría de Gobernación, ya que “los servidores públicos debemos ir a donde están los conflictos sociales” para anticiparse a los conflictos sociales.

Y así lo hizo ayer el subsecretario que atendió esta charla en una banca de avenida Juárez, hasta donde llegaron campesinos para presentarle sus demandas.

En entrevista con El Sol de México, Peralta considera que el Congreso de Baja California tiene la facultad de cambiar la Constitución de esa entidad, que incluye la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador electo Jaime Bonilla. Ante las críticas, garantiza que no se permitirá la reelección de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que se han hecho un escándalo sensacionalista sobre este tema”, expone Peralta.

-¿Cómo van a restaurar el orden?

Es un reto titánico porque fueron muchos años de omisiones, donde la administración pública se mal entendió y sirvió para auto servirse y para hacer negocios y enriquecerse, para enriquecer a unos cuantos.

El subsecretario que llegó en lugar de Zoé Robledo, el ahora titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, es uno de los encargados de tejer el diálogo político con los sectores en el país para garantizar la estabilidad.

“Los adversarios están desesperados porque están perdiendo el negocio de muchas décadas, de haber `mamado de la chichi´ del erario por tantos años y que hoy están en la lona con absoluta incredulidad por parte de los ciudadanos y donde no sé qué van a hacer porque lo único que sabían hacer y lo hacían bien: era robar”, diagnostica.

-Los analistas consideran que Gobernación ha perdido fuerza e injerencia en la vida pública del país.

La Segob está más fuerte que nunca. La política se hace por el diálogo y la concertación, por el convencimiento y la convicción. Expone que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga al Presidente de la República la facultad de crear comisiones intersecretariales, no sólo para Gobernación, sino para cualquier dependencia.

“Las críticas, la denotación de que estamos siendo debilitados en Gobernación, pues es obvia la intención. Ven el éxito que ha tenido la ministra Olga Sánchez Cordero como primer mujer secretaria de Gobernación, primer notaria, senadora con licencia, excongresista, exconstituyente, es una gran mujer al frente de la Secretaria y esos comentarios son hasta misóginos”, comenta.

-¿Hay fuego amigo?

Esto es natural en el quehacer político. La invención de versiones y la renuncia de los funcionarios públicos es diaria.

-Hablemos de Baja California, ¿se sienta un precedente para cambiar lo que se votó?

Los legisladores tienen la atribución de modificar la Constitución. Si es un acto inconstitucional se tendrá que acreditar ante las instancias jurisdiccionales. Si eso ha modificado el sentir democrático o la posibilidad de que pierda legitimidad el Congreso o la democracia, esa es otra cosa que se tendrá que ventilar en otra instancia, pero lisa y llanamente tienen la facultad para modificar su Constitución.

-¿Desaparición de Poderes como se propone?

En mi opinión no hay la suficiente motivación legal para desaparecer poderes. No existen los elementos suficientes para la desaparición de poderes. No es el caso. Es una exageración. La Cámara de Diputados no esta facultada para ello, en su caso sería el Senado.

-¿Este escenario no se podría dar con el Ejecutivo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones legítimamente para un periodo de seis años. Ya juró frente a la Constitución que no se quiere reelegir, él ya lo dijo.

- Los partidos políticos denuncian que hay una imposición por parte de Morena, del gobierno en turno.

Justamente a través de la política. Estamos dialogando. Estamos convenciendo con argumentación, con motivaciones claras y precisas sobre lo que necesita el país. Los estamos convenciendo y mucha gente de otros partidos está convencida de pasarse a Morena, nos lo han dicho.

-¿Olga Sánchez Cordero se mantiene firme en el cargo?

Súper firme.

-¿No habrá renuncia en los próximos meses?

En los próximos años. Tenemos Ministra Olga Sánchez Cordero para muchos años con la vitalidad que le caracteriza. Vamos al gabinete de seguridad todos los días y nunca la he visto bostezar. Nunca. Esta con una vitalidad y con una energía extraordinaria. Hoy la veo más fuerte que nunca.