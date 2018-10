En Guerrero estará la Secretaría de Salud, afirma López Obrador

Acapulco, Guerrero.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá mando único en materia de seguridad en Guerrero, sobre todo en Acapulco, que se han visto afectados por la violencia y la inseguridad.



“Habrá unidad en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Seguridad, en el Gobierno del estado y los gobiernos municipales para trabajar coordinadamente en el tema de inseguridad y la violencia”, dijo el futuro mandatario, quien se reunió con Héctor Astudillo, gobernador de la entidad.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México adelantó que se trabajará para que haya orden, coordinación y mando único.

Por otra parte, afirmó que “aquí en Acapulco, Guerrero, estará la Secretaría de Salud del gobierno federal”.

Sobre el Tianguis Turístico, dijo que continuará itinerante, es decir, un año el puerto guerrerense y en otro año será una ciudad diferente, para volver al municipio de Guerrero, agregó el fundador de Morena, quien está en su gira del agradecimiento por el sitio turístico.

“Estoy contento de estar en Acapulco y conocen de cuánto afecto y cuanto amor le tengo al pueblo de Guerrero”, manifestó en el Centro de Convenciones de Acapulco.

El pueblo de Guerrero me ha apoyado en todas las elecciones en que he participado, porque siempre me han dado su respaldo y “amor con amor se paga”, agregó.