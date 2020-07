En la visita de AMLO a Washington hubo pragmatismo y contradicciones: José María Ramos

En el encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, permeó el tono pragmático. La idea era fortalecer la importancia que tiene para ambos países el nuevo acuerdo comercial T-MEC, pero el hecho de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez incluyó el tema de la corrupción.

Así analiza la visita de trabajo del Ejecutivo federal a Washington, el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos García.

En entrevista con El Sol de México, el académico desmenuza todos los detalles de la visita de trabajo del presidente López Obrador. Sobre la detención de Duarte Jáquez la pregunta es: ¿A cambio de qué?; pero como ha habido varias extradiciones de personas ligadas al narcotráfico puede estar relacionada en ese sentido, señala.

Como “delicadas” considera las palabras de López Obrador a Trump en las que olvidó su mal trato a los migrantes. “Esto va a provocar mucha polarización. Es un tema delicado porque hay mucha sensibilidad en la comunidad latina”.

Ve como contradictorio el que no haya tenido un encuentro con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. “Ellos van a ser actores clave en el proceso de reactivación de la economía en el vecino país”.

Y también que no se haya reunido con actores del Partido Demócrata, “porque sí ellos no hubieran avalado el T-MEC no habría acuerdo. Así de simple. Y sobre todo, por las condiciones laborales tan vitales que ellos establecieron como una alternativa para la ratificación”.

De la importancia del acuerdo comercial, recordó que el intercambio binacional creció en el marco del TLCAN de 82 mil millones de dólares en 1994 a 612 mil millones de dólares en 2018, es decir un aumento de 651%.

“Es contradictorio, que en el marco de la puesta en vigor del T-MEC y el que la reactivación económica, comercial y turística binacional pasa por reactivar las regiones fronterizas, que el próximo 22 del presente cumplirán cuatro meses cerradas a residentes fronterizos mexicanos con visa estadounidense”.

Se trata de la frontera más importante a nivel mundial con 500 mil cruces diarios y de éstos, 200 mil por lo menos son personas que viven en México y trabajan en Estados Unidos, “por lo que se deben fortalecer los protocolos sanitarios en ambos países y que el gobierno estadounidense suspendió por cuestiones de seguridad nacional”.

En cuanto a los asuntos migratorios, el doctor Ramos se pronunció por plantear un acuerdo. “Cerca del 60% de la mano de obra mexicana se concentra en 40 ciudades-santuario, la mayoría gobernada por alcaldes demócratas, quienes protegen a los migrantes de las deportaciones masivas y además dan empleo en el medio rural y en los servicios.

Para el académico del Colef es fundamental que los migrantes mexicanos vayan a trabajar en la actual coyuntura crítica. “Y las opciones son que aumente las visas H-2A para ayudar a los empleadores evitar interrupciones en la agricultura y ganadería y proteger la cadena de suministro de alimentos, en el marco de la pandemia”.

